“Toward Peaceful Reunification of the Korean Peninsula”: otto webinar sulle due Coree

Verso la pacifica riunificazione della Penisola coreana, è il tema di una serie di otto forum che si svolgerà dal 1° al 3 febbraio 2022 in modalità webinar. La manifestazione è organizzata da Universal Peace Federation Europa e Medio Oriente (UPF EUME) nell’ambito del progetto “Think Tank 2022 Global Forum – Verso la Riunificazione Pacifica della Penisola Coreana”. Nel corso di questo evento esponenti di diverse nazionalità, culture, tradizioni in rappresentanza del mondo politico e delle istituzioni, della società civile, delle organizzazioni religiose, delle ONG, dei media, del mondo accademico, delle arti e della cultura si riuniranno per esaminare tutti gli aspetti per una pacifica riunificazione della penisola coreana. È giunto il tempo in cui il mondo deve essere testimone di un grande progresso per la pacificazione tra le due Coree, come un passo importante per una rinnovata speranza di pace per l’umanità.

SAVE THE DATE: PROGRAMMA COMPLETO https://bit.ly/3o6hNHK

Organizzato da UPF Europe e Middle East – Ci si può registrare qui: https://thinktank2022.eu/