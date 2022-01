Tessa Gelisio, traguardo per Cotto e Mangiato

Grande festa per Tessa Gelisio. La donna ha raggiunto infatti un nuovo traguardo grazie a Cotto e Mangiato, il programma culinario di Italia 1 che conduce, con grandissimo successo, dal 2011. A dieci anni dalla sua prima apparizione, la Gelisio ha raggiunto le 2.000 puntate di messa in onda. Un impegno in cui Tessa mette in gioco la sua passione per la cucina:

“Sia Cotto e Mangiato, sia I menù di Cotto e Mangiato mi hanno portato nelle case di tutti gli italiani. In questi programmi entra in gioco un’altra delle mie passioni, ovvero quella per la cucina. Se non l’avessi, non potrei essere io la conduttrice. Ogni giorno, infatti, propongo una ricetta che invento, testo e metto appunto”.

Intanto, i numeri record sono destinati ad aumentare. La nuova stagione di Cotto e Mangiato è partita, sempre su Italia1, lo scorso settembre ed andrà avanti ancora per tanto tempo. Tessa avrà dunque occasione di spiegare ai telespettatori, che ogni giorno la seguono fedelmente, tantissime nuove ricette tutte da scoprire.

Intanto, prosegue il lavoro della donna per la salvaguardia della natura e dell’ambiente. Creatrice di Ecocentrica, il blog dove parla di tutti i suoi progetti legati a questa attività, si è impegnata al fine di raccogliere fondi per l’Amazzonia, sempre colpita dal triste fenomeno degli incendi, al fine di salvaguardare il polmone del pianeta.

“La passione per la natura, è nata con me, tant’è che l’ho avuta fin da quando ero una bambina. Sicuramente, il merito di questo va anche ai miei genitori, che mi hanno sempre educata al rispetto dell’ambiente, del pianeta, dandomi quel tocco di sensibilità sulla tematica”, ha spiegato la Gelisio in una recente intervista, sottolineando di essere felice del “del fatto che i giovani di oggi, grazie al movimento di Greta Thunberg, si siano svegliati ed abbiano capito l’importanza del pianeta, che è necessario rispettare per salvare il futuro”.