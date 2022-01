Tentato furto in appartamento. Arrestato a Cagliari 59enne recidivo

Gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un uomo di 59 anni, colto in flagranza nel tentativo di rubare all’interno di un condominio di Piazza Giovanni XXIII.

L’allarme dei condomini ha fatto scattare l’inseguimento all’interno del palazzo; il soggetto si è dato alla fuga prima di poter sottrarre alcun bene.

Dal controllo operato sul posto sono stati rilevati evidenti segni di effrazione nella porta d’ingresso di un appartamento e come le stanze risultassero rovistate. Sono stati trovati inoltre gli strumenti da scasso, ben conosciuti e di facile reperibilità: due scalpelli a taglio, un lungo cacciavite e dei guanti utilizzati per evitare di lasciare impronte.

Il 59enne, con alle spalle una lunga lista di precedenti per furti in abitazione e rapina, è stato tratto in arresto e accompagnato in Questura, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna.