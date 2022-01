Tennistavolo Sassari: la A2 maschile batte 4-1 la Stella del Sud Napoli

Prima gara casalinga del 2022 e primo successo per il Tennistavolo Sassari che supera la Stella del Sud Napoli per 4-1. Vittoria pesante in ottica salvezza quella ottenuta dal Tennistavolo Sassari che si porta a +2 da una concorrente diretta sulla quale ora è pure in vantaggio negli scontri diretti, visto che all’andata era finita in pareggio.

Gara iniziata con grande slancio dalla squadra sassarese nell’impianto della Scuola Media numero 2 di viale Cossiga: dopo aver ceduto il primo set Ganiyu Ashimiyu ne ha infilati tre per battere Alessandro Di Marino.

Marco Poma ha poi superato 3-0 Mayowa Babatunde grazie soprattutto alla vittoria nel secondo set, quando l’atleta della Stella Sud Napoli sembrava poter riprendere in mano la partita. Divertenti alcuni scambi molto lunghi tra i due pongisti, con Poma a chiudere i punti decisivi.

Lo spagnolo Adrian Morato non ha lasciato scampo a Gianluca Mastroberti: 3-0 sul sostituto del più quotato Luigi Rocca, che all’andata era stato determinante per il pareggio dei partenopei.

Sul 3-0 per i padroni di casa ha rialzato la testa la Stella del Sud con Alessandro Di Marino che ha vinto 3-0 prevalendo su Marco Poma nei combattutissimi secondo e terzo set.

A chiudere il discorso e incamerare la vittoria ci ha pensato Ganiyu Ashimiyu su Mastroberti dopo un match altalenante: vittoria faticosa nel primo set (14-12), agevole nel secondo (11-2), sconfitta nel terzo (9-11) e punti decisivi nel quarto, siglato 11-6.