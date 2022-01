Tennistavolo Norbello: sulla direttrice Bolzano-Prato si attendono sorprese

Due trasferte per dare un’impronta ottimistica anche in questo scorcio di 2022. Le due ammiraglie norbellesi vogliono apparire più combattive rispetto alle gare della prima giornata di ritorno nelle quali non sono riuscite a dare il meglio al cospetto delle avversarie provenienti da Castel Goffredo. Di tutt’altra matrice sono gli impegni che venerdì e domenica contrassegneranno il prosieguo del campionato giallo blu in quanto sia a Bolzano, sia a Prato ci sono in palio punti importantissimi. La dirigenza guilcerina è in trepidante attesa e nel frattempo cerca di infondere i fluidi giusti che possano motivare ulteriormente ragazze e ragazzi. Ai tavoli l’ardua sentenza.

SERIE A1 FEMMINILE, SCONTRO APERTO Proprio ad inizio del ritorno la compagine alto atesina, imponendosi sul TT Ennio Cristofaro è riuscita a staccare le norbellissime che ora si ritrovano sole al quarto posto. Nessuno si è dimenticato la movimentata gara a sedi invertite quando le padrone di casa, dopo straordinaria rimonta riuscirono a raddrizzare una situazione che le vedeva arrancare sull’1-3. Il pareggio strappato diede nuova linfa vitale al team incoraggiato in panchina dal presidente Simone Carrucciu. Ci sarà da soffrire anche stavolta perché le coriacee giocatrici dell’Eppan hanno dimostrato di formare un organico insidioso. A partire da Debora Vivarelli, super allenata per via delle sue continue e fruttifere frequentazioni internazionali con la maglia della nazionale italiana. L’azzurra è la più prolifica della squadra con il 75%, seguita dalla magiara Szandra Pergel (66,7%), la ex Diana Styhar (40%) ed Evelyn Vivarelli (28,6%). Davvero complicato decifrare quali saranno le giallo blu che si avvicineranno alle Dolomiti. Ci sono in lizza Tatiana Kukulkova, Giulia Cavalli, Magdalena Sikorska, Krisztina Nagy. Si deciderà tuto all’ultimo momento.

SERIE A1 MASCHILE, PER RISALIRE A GALLA Il team toscano si ritrova con due lunghezze di vantaggio rispetto al fanalino di coda giallo blu, benché abbia da recuperare una gara contro il Top Spin Messina. Gli uomini guidati da Eliseo Litterio devono a tutti i costi manifestare segnali di vita per dare un senso a questo campionato. Non sarà facile infastidire pongisti di grande esperienza come Paolo Bisi (40%), l’ex Juan Lamadrid (33,3%) e il russo Taras Merzlikin (20%). Riserbo sulla triade da opporre al club pratese: a disposizione ci sono l’italiano Pasquale Vellucci, i portoghesi Diogo Carvalho, Enio Jose Mendes, i russi Sergei Mokropolov e Pavel Tarutin e lo spagnolo Javier Benito Rodriguez.