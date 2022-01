Tennistavolo – A1 maschile e femminile: due società, due partite

L’inverno ormai avviato produce basse temperature in tutti gli angoli della nazione, ma la dirigenza norbellese è pronta a riscaldare gli animi dei supporters con una nuova partita doppia che vedrà come avversaria, sia nel femminile, sia nel maschile, la blasonata società di Castel Goffredo.

C’è fame di agonismo dopo la lunga pausa vacanziera, anche se le ragazze hanno avuto la possibilità di giocare (la scorsa settimana, a Napoli) in Coppa Italia. Purtroppo, la società è stata costretta a dare forfait perché all’ultimo momento una norbellissima si è ritrovata positiva al Covid. E così le altre due compagne presenti alla palestra Partenope “Cavalli di Bronzo” di Napoli si sono dovute limitare a partecipare passivamente dalle tribune, in compagnia del loro allenatore. Fortunatamente la sventurata sta bene, ma rimane il rammarico di non aver preso parte ad una manifestazione riservata alle prime quattro della classe e che avrebbe rappresentato un ottimo test in chiave ripartenza.

Il team giallo blu avrebbe voluto schierare al suo posto un’atleta delle sue due formazioni di A2, ma il regolamento federale lo impediva in quanto è richiesta almeno una gara disputata nel massimo campionato.

Assorbita la delusione si va avanti come sempre, in attesa che il campo continui a sorprendere, specie in A1 maschile dove si è in cerca disperata di punti salvezza.

L’ingresso è libero, ma gli spettatori entreranno esclusivamente se muniti di Super Green Pass e mascherina FFP2.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico

Prima giornata di ritorno Sabato 15 gennaio 2022 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT. Castel Goffredo (Mantova)

PRONOSTICO A SENSO UNICO

In un incontro che sulla carta rimane quasi impossibile da addomesticare a proprio favore, le atlete giallo blu, terze in graduatoria, non si perderanno d’animo cercando di affinare comunque lo stato di forma in attesa di un rush finale che vede quattro squadre compresse in tre punti, sospese tra playoff e playout.

Incerte le formazioni di entrambe le fazioni, ma tra le ospiti, prime a punteggio pieno, campionesse d’Italia in carica e fresche detentrici della Coppa Italia, agli spettatori farebbe piacere vedere in campo l’olimpionica monegasca Yang Xiaoxin n. 27 al mondo e la romena Bernadette Szocs n. 28. Le sue compagne non sono da meno a partire dalla spagnola Maria Xiao, ancora imbattuta, cui si aggiungono le italiane Gaia Monfardini (n. 1 d’Italia) Nicole Arlia (n. 4) e Tan Wenling (n. 6): tutte al di sopra del 65% di rendimento.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Prima giornata di ritorno Sabato 15 gennaio 2022 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT. Castel Goffredo (Mantova)

IMPEGNO E OTTIMISMO

Al contrario della gara femminile, qui i maschietti di casa, ultimi in classifica, devono giocarsi tutto per non perdere ulteriormente contatto con le altre pericolanti. Le due formazioni sono separate da cinque punti, ma gli ospiti sono reduci da due sconfitte consecutive e dal terzo posto ottenuto in Coppa Italia. Anche in questo caso la dirigenza non si è espressa circa la formazione da opporre al club lombardo che è composto dal francese-brasiliano Thiago Monteiro (75%), dall’umbro Alessandro Baciocchi (58,3%), dall’ucraino Yefimov (50%) e dal friulano Luca Bressan.