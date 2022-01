STS: “Green Pass nei tabaccai? Indipendente dalle slot”

“La possibile introduzione della certificazione verde per l’accesso ai tabaccai dipende da come verranno considerate le nostre attività ma non certamente dal fatto di avere all’interno i giochi“. E’ quanto ha dichiarato ad Agimeg Giorgio Pastorino, presidente del Sindacato Totoricevitori Sportivi (STS).

“Nei tabaccai per poter utilizzare le slot o fare delle scommesse è già infatti necessario esibire il Green Pass Rafforzato, modalità che di fatto equipara le nostre attività, per quanto riguarda le regole di gestione dell’emergenza sanitaria, alle sale giochi ed alle agenzie di scommesse. La possibile introduzione del Green Pass per avere accesso alle tabaccherie è quindi assolutamente scollegata dai giochi, ma piuttosto dipenderà se il Governo reputerà le nostre attività tra quelle considerate indispensabili come avvenuto nei lockdown“.