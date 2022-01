Sorso. Test antigenici gratuiti per le scuole primarie e dell’infanzia

Esecuzione gratuita dei test antigenici per gli alunni

delle scuole primarie e dell’infanzia.

Avviso importante rivolto alle famiglie della popolazione scolastica della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Sorso.

Il Sindaco informa che a seguito di accordi intercorsi nei giorni scorsi tra la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Sorso, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione delle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Sorso un servizio gratuito per l’effettuazione di test antigenici, con costi interamente a carico del Comune di Sorso, che sarà offerto presso i locali della Casa della Salute in via Dessì, a partire da lunedì 31 gennaio.

Le modalità, il calendario e gli orari relativi allo svolgimento dell’attività di tracciamento destinato alla popolazione scolastica in oggetto, saranno specificate di volta in volta con riferimento alle classi interessate attraverso apposita circolare del Dirigente Scolastico.

advertisement

Si rappresenta che l’iniziativa del tutto straordinaria messa in campo dall’Amministrazione Comunale è volta a superare una inspiegabile e palese discriminazione nei confronti delle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie determinata dal D. L. del 7 gennaio 2022, n. 1 del Governo nazionale che non prevede la gratuità dei tamponi antigenici per questi ultimi laddove altresì la prevede per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Rispetto alla suddetta situazione per altro l’Amministrazione Comunale in data 24 gennaio scorso, attraverso L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di cui fa parte, ha già richiesto alla Regione Sardegna di agire in via diretta o per tramite dei Ministeri competenti affinché si possa prevedere anche per gli studenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie l’estensione fino alla data del 28 febbraio 2022 dell’esecuzione gratuita dei test antigenici, garantendo agli stessi una sostanziale parificazione di trattamento rispetto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.