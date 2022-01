Skill4life(R)evolution – Myface-Mybook – al via le votazioni online per i booktrailer in concorso!

Skill4life(R)evolution avvia la fase finale di Myface-Mybook, azione di promozione della lettura come forma espressiva di contrasto alla povertà educativa minorile, e presenta il concorso degli elaborati creativi delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato al progetto. Vota il tuo preferito fino alla mezzanotte di martedì 15 febbraio, basta mettere il like al post, condividerlo nelle proprie stories e taggare la pagina @skill4life.r.evolution. Il booktrailer più votato si aggiudicherà un premio!

“Da Facebook a Myface-Mybook: con questo gioco di parole ci si vuole riappropriare nel senso letterario delle parole face e book in un percorso che vada oltre il libro, stimolando la creatività dello studente. Face è la mia identità, ciò che mi rappresenta. Book è un libro, preferibilmente cartaceo. Lo studente da solo o in gruppo sceglie il libro che più lo rappresenta fra una rosa di quelli proposti annualmente. Dopo la lettura, restituisce quanto letto, analizzato e interiorizzato con un’opera creativa oggetto di premiazione.”

Cagliari, 18 gennaio 2022 – Iniziano le votazioni per gli elaborati creativi prodotti dagli studenti e dalle studentesse che hanno partecipato alle attività di Myface-Mybook, una delle attività promosse dal progetto Skill4life(R)evolution, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo politiche della famiglia, che ha come obiettivo quello di rafforzare il recupero degli apprendimenti e della socialità dei minori attraverso lo sviluppo delle life skills (emotive, relazionali e cognitive) con metodologie e approcci quali la nature therapy e l’outdoor education.

Dopo essersi abbinati a un libro fra i quattro proposti all’inizio dell’anno scolastico 2021-22 e aver incontrato gli autori degli stessi libri durante gli appuntamenti di approfondimento tenutisi tra novembre e dicembre, gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Pacinotti, del Liceo Eleonora D’Arborea, dell’istituto Guglielmo Marconi (Cagliari) e dell’I.P.S.A.R. Antonio Gramsci (Monserrato) hanno ideato, realizzato e iscritto al concorso un videopromo creativo di 90 secondi che ha l’obiettivo di invitare alla lettura del libro oggetto del video. I video sono disponibili per le votazioni fino alla mezzanotte di martedì 15 febbraio sugli account social di Skill4life(R)evolution: basterà mettere il like al post, condividerlo nelle proprie stories e taggare la pagina @skill4life.r.evolution. Il booktrailer più votato si aggiudicherà in premio un buono-libri di euro 150.

Le opere letterarie promosse dai videopromo sono:

“Te lo dico in Rap”, illustrazioni di AlbHey Longo (Editrice il Castoro 2020) di Francesco “Kento” Carlo

“L’invenzione degli animali” (Ed. Chiarelettere, 2019) di Paolo Zardi

“Il barone rampante” di Italo Calvino commentato da Stefano Boeri (testimonial d’eccezione)

“Il pianeta di Greta”, un’opera sull’ambiente scritta da Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro (Einaudi, 2021).

Myface-Mybook e Skill4Life(R)evolution

Myface-Mybook, un’azione di promozione della lettura, ideata da Malik ETS, coordinata da Marina Boetti e condotta in collaborazione con diversi enti, pubblici e privati. Myface-Mybook si inscrive nel più ampio progetto Skill4Life(R)evolution, finanziato nel 2021 nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Educare Insieme” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – con soggetto responsabile Malik ETS e Associazione Culturale Terras e Associazione Clean Coast Sardinia come partner. Skill4Life(R)evolution ha come obiettivo quello di rafforzare il recupero degli apprendimenti e della socialità dei minori attraverso lo sviluppo delle life skills (emotive, relazionali e cognitive) con metodologie e approcci basati sulla natura, quali la nature therapy e l’outdoor education. Propone iniziative, compatibili con le norme sanitarie, volte al recupero delle competenze cognitive e sociali e a sperimentare interventi innovativi per la riorganizzazione delle attività scolastiche/extrascolastiche e della didattica. È rivolta principalmente agli/alle adolescenti che frequentano i quattro Istituti superiori convenzionati nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O. ex A.S.L.): Liceo classico e scientifico Euclide, Liceo linguistico, umanistico, economico sociale Eleonora d’Arborea, Istituto istruzione superiore (nautico – industriale) Buccari-Marconi e Liceo scientifico Pacinotti di Cagliari.