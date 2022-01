Servizio Civile Universale 2021: una scelta di valore

Sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 anni compiuti e i 29 non compiuti alla data di presentazione della domanda e vuoi far parte del Servizio Civile Universale? È stato pubblicato il nuovo Bando SCU 2021 per i giovani che vogliono diventare volontari di Servizio Civile Universale (SCU). FOCSIV, di cui AUCI (Associazione Universitaria Cooperazione Internazionale) è una OSC associata, anche quest’anno ha presentato progetti SCU per l’Italia e per l’Estero.

Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti in Italia o all’Estero. Le schede sintetiche dei progetti a Bando per l’Italia e per l’Estero sono pubblicate sia sul sito FOCSIV che sul sito specifico di AUCI. I progetti SCU sono raggruppati in programmi per varie aree tematiche di azione, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030.

“Davanti alle nuove esperienze capita spesso di provare ansia, sentirsi emotivi, angosciati o preoccupati ma è vero anche che si è pieni di entusiasmo, energia e voglia di sentirsi all’altezza della sfida e soprattutto consapevoli della scelta presa per la propria vita.” La testimonianza di Maria Ludovica Ventura, Volontaria SCU a Meru in Kenya.

Per questo Bando 2021, potrai trovare i progetti promossi da AUCI servizio civile caschi bianchi in Italia, Kenya, Mozambico, Madagascar e Perù.

Si invitano i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, interessati a vivere un’esperienza di formazione, solidarietà in Italia e all’Estero e crescita personale, a consultare le schede sintetiche per individuare la scelta del progetto al quale potersi candidare!

Link Utili:

Per tutti i dettagli, leggi con attenzione il bando sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Per candidarsi accedi alla piattaforma DOL (Domanda On Line).

Per qualsiasi richiesta di informazione per Progetti AUCI potete contattare Saveria Cimino, responsabile SCU

Tel: 0630154350 – e-mail: saveria.cimino@auci.org