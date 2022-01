Sentiero CAI Italia, l’avvio slitta di un mese

ORTONA – Slitta al 28 febbraio l’impresa dei due ortonesi, Francesco Bernabeo e Michela D’Annibale, lungo i 7 mila chilometri che compongono il Sentiero Italia CAI. Partenza da Santa Teresa Gallura.

Una decisione presa, con molto rammarico, a causa del permanere dall’emergenza sanitaria. “Purtroppo dobbiamo fare i conti con questa pandemia mondiale- spiega, non senza dispiacere, Francesco Bernabeo, presidente dell’A.S.D. SearchGo e continua- noi mettiamo al primo posto la nostra sicurezza e quella degli altri.

Abbiamo deciso di posticipare la partenza visto il passaggio di varie regioni in zona gialla. La data è stata riprogrammata per il 28 febbraio sia per l’attesa della terza dose di vaccino e sia per permettere al virus di essere un minimo arginato”.

La partenza sarà dunque il 28 febbraio 2022 da Santa Teresa Gallura (SS), dove i due giovani ortonesi inizieranno il loro cammino lungo le montagne italiane.