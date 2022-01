Selargius, Capitani Coraggiosi 2022 al Teatro Comunale Si ‘e Boi

Al via la stagione di teatro dedicata ai ragazzi.

CAPITANI CORAGGIOSI, si riparte, ancora dal vivo, in teatro. Anche nel 2022 Cada Die Teatro ripropone la rassegna che per tradizione dedica ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi.

Nel solco dei segnali di ripresa e speranza già lanciati lo scorso anno, la formula è quella consolidata: spettacoli, laboratori, installazioni, mostre, golose merende, giochi. Un caleidoscopio di appuntamenti, dal 23 gennaio al 27 febbraio, in programma al Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione del comune selargino. Per sei domeniche piccoli e grandi spettatori potranno incontrarsi e condividere esperienze ludiche dal pomeriggio fino a sera, potranno giocare al teatro ma non solo, in virtù della collaborazione tra Cada Die Teatro e alcune associazioni e cooperative che operano nel territorio, come i C.E.M.E.A. Sardegna (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva), le associazioni Cultarch – Architettura e Cultura e Amici della bicicletta, che ormai da anni animano i laboratori della rassegna, mettendoli in relazione con i temi trattati dagli spettacoli in cartellone.