Secondo appuntamento di presentazione del Camp con il Real Madrid. Dalla Sicilia in Ciocciaria per lo stage con i “Galattici”

Un ragazzo del 2008, molto promettente, è arrivato dalla zona di Siracusa fino nel paese a nord della Ciociaria. Evento promosso da «Real Mario Mariozzi». Ad agosto cinque giorni di alta formazione, aperte le iscrizioni.

GUARCINO – Seconda presentazione a Guarcino (Frosinone) del camp giovanile con la Fundacion Real Madrid in programma all’inizio di agosto. Ragazzi giunti dall’intero comprensorio e anche da altre regioni hanno partecipato a due sedute di allenamento per un totale di oltre quattro ore di alta formazione agli ordini del responsabile Centro Italia della Fundacion dei «galattici», Massimo Baggiani.

advertisement

Un appuntamento promosso dal Real Mario Mariozzi (prestigiosa ala destra degli Anni 50/60, poi tecnico e ds di diverse squadre laziali), che ha avviato una proficua collaborazione con la Fondazione Real Madrid. E a Guarcino è arrivato anche un ragazzo del 2008, molto promettete, addirittura da Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa (Sicilia), Gianmarco Ricco Galluzzo, che ha raggiunto il paese del nord Ciociaria per partecipare allo stage con i «Blancos» ospitato per la seconda volta nel campo sportivo comunale in erba naturale del comune degli Ernici.

Un evento che ha fatto da prologo al camp di cinque giorni in programma a inizio agosto quando ci sarà una settimana della prestigiosa scuola calcio con il Real Madrid. Le iscrizioni per questo grande appuntamento sono già aperte e prevedono anche agevolazioni per chi si «prenota» subito, entro fine gennaio. Per info: 377.0859486