Scuola – Inaugurato il Fab Lab Innov Marconi

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di via Marconi, appartenente al Comprensivo 2 Bellini di Oristano, questa mattina hanno inaugurato il nuovo Fab Lab #Innov@Marconi. Erano presenti l’Assessore alla Pubblica Istruzione Massimiliano Sanna e la Dirigente scolastica Tiziana Laconi insieme ai funzionari comunali e ai docenti che hanno curato il progetto, Giovanna Serra e Marco Cruciani. L’Assessore Sanna ha inaugurato il laboratorio con il consueto taglio del nastro: “Grazie alla preziosa collaborazione tra l’amministrazione e la scuola si realizza un progetto che contribuirà al benessere e al successo formativo dei ragazzi. A tutti gli studenti rivolgo i migliori auguri per il loro percorso scolastico e di vita”. La Dirigente Laconi ha ringraziato l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione che ha permesso di realizzare i lavori di ampliamento degli ambienti, la professoressa Serra che ha curato la progettazione del laboratorio, finanziato grazie all’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale, nonché tutto il personale della scuola che ha collaborato per l’allestimento. Il compito di illustrare la caratteristiche del Fab Lab #Innov@Marconi è toccato alla professoressa Serra che, sottolineando l’importanza dello sviluppo delle competenze dei ragazzi nell’ambito delle STEAM (scienza, tecnologia, arte e matematica), ha descritto il laboratorio che ospita una stampante 3D di ultima generazione, uno scanner 3D, uno schermo touch e le attrezzature per il video-making, arredi modulari per l’apprendimento collaborativo. Inoltre, sono in fase di allestimento le attrezzature per l’insegnamento della robotica, che prevedono l’acquisizione delle competenze di programmazione informatica, mediante la realizzazione di mini robot Lego Educational. La prossima settimana, in occasione del terzo open day, previsto per lunedì 17 alle ore 17, sarà possibile visitare la scuola e il Fab Lab.