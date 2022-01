Sciopero comparto sanità: Nursind Sardegna aderisce

SCIOPERO DEL COMPARTO SANITA’, IL NURSIND SARDEGNA ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE

TUTTE LE SEGRETERIE DELL’ISOLA SI INCONTRERANNO PER MANIFESTARE

IN PIAZZA INGRAO A CAGLIARI VENERDì 28 GENNAIO ORE 10.30

Cagliari, 26 gennaio 2022 – Infermieri, Oss e il resto del comparto sanità della Sardegna, manifesterà venerdì 28 gennaio a Cagliari, con uno sciopero generale di 24 ore, promosso dal Sindacato del NurSind.

La manifestazione si terrà a Cagliari, in piazza Ingrao dalle ore 10.30, in zona Consiglio Regionale, per far sentire alla politica la voce delle varie segreterie NurSind dell’isola. Saranno presenti infatti Fabrizio Anedda, rappresentante per Cagliari, Fausta Pileri per Sassari, Mauro Pintore per la segreteria sindacale di Nuoro, Angela Dessì per Oristano. Ancora Achille Caddeo per Olbia e Marco Zurru per Carbonia.

I rappresentanti sindacali Nursind hanno sposato le motivazioni nazionali per le quali è stato indetto lo sciopero, e hanno inoltre esteso l’elenco puntato con le criticità specifiche del caso della regione Sardegna.