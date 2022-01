Scala dei Turchi : insorgono i geologi della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA)!

Girolamo Culmone – geologo – Delegato SIGEA per la proposta di istituzione della Riserva Naturale “Scala dei Turchi”: “Nel Luglio del 2020 presentammo richiesta di istituzione della Riserva Naturale!”

La “Scala dei Turchi” bene geologico testimone del tempo. “La Società Italiana di Geologia Ambientale – APS ha appreso con amarezza dell’atto vandalico che ha deturpato l’aspetto di un bene del patrimonio naturalistico nazionale quale è la “Scala dei Turchi”, patrimonio geologico di rilevanza mondiale già ricompresso tra le Zone Speciali di Conservazione dell’Unione Europea.

Nel luglio del 2020 con una nota avevamo espresso preoccupazione per l’integrità del sito messa continuamente a rischio dal calpestio di migliaia di turisti al giorno e ne avevamo chiesto maggior tutela istituendo una puntuale Riserva Naturale. Al riguardo inviammo una lettera alla Regione Sicilia chiedendone l’istituzione!

Condannando con fermezza l’atto vandalico, che per noi è paragonabile al danno subito dalla Pietà di Michelangelo nel 1972, ci auguriamo che siano individuati i responsabili e riabilitati al rispetto dei beni geologici testimoni del tempo. Non riusciamo a comprendere quale possa essere il motivo che ha condotto a deturpare uno dei beni più importanti del nostro patrimonio geologico siciliano.

Ribadiamo, come già manifestato all’Assessore Cordaro nella nota del luglio 2020 (allegata), la necessità di istituire la Riserva Naturale Speciale o Integrale “Scala dei turchi” in maniera tale da poter avere la possibilità di individuare con certezza l’Ente gestore e contestualmente avere un regolamento chiaro e privo di interpretazioni e soprattutto poter avviare una valorizzazione del sito senza alterazione in modo da permettere alle generazioni future di poter vivere le stesse forti emozioni che un bene geologico come la “Scala dei turchi” suscita”. Lo ha dichiarato Girolamo Culmone , geologo, Delegato SIGEA per la proposta di istituzione della Riserva Naturale “Scala dei Turchi