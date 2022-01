Sassari: via ai focus camerali dedicati alla sostenibilità ambientale

La Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con Unioncamere ha avviato un programma di attività per la sostenibilità ambientale predisponendo una serie di servizi innovativi a supporto delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

Un’azione che prevede di una serie di eventi informativi che fanno riferimento alle nuove disposizioni normative ambientali.

Gli eventi, organizzati in modalità webinar con la collaborazione di Ecocerved, hanno l’obiettivo di: incentivare la digitalizzazione degli adempimenti promuovendo la “vidimazione digitale dei formulari“; informare le imprese sull’implementazione delle norme in materia di “cessazione della qualifica di rifiuto“; favorire la conoscenza della normativa e promuovere le attività volte a ridurre le “emissioni in atmosfera“.

Il primo appuntamento in programma è quello dedicato alla “Vidimazione virtuale dei formulari”, martedì 25 gennaio. Seguiranno: Emissioni in atmosfera (8 febbraio); Cessazione della qualifica di rifiuto, (22 febbraio); Vidimazione virtuale dei formulari, (5 aprile); Emissioni in atmosfera, (10 maggio).

Iscrizioni al http://www.ecocamere.it/progetti/unioncamere.

Per consultare le attività del Progetto Sostenibilità ambientale è a disposizione la sezione dedicata sul sito della Camera di Commercio di Sassari: https://www.ss.camcom.it/promozione-del-territorio/ambiente-e-energia/sostenibilita-ambientale/.