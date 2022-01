Sassari: prima celebrazione alla cattedrale di San Nicola per monsignor Soddu

“La mia emozione è simile a quella del 5 gennaio, giorno della mia ordinazione episcopale, forse anche superiore”.

Con queste parole monsignor Francesco Soddu, Vescovo di Terni-Narni-Amelia ha salutato i sacerdoti e i fedeli presenti questa mattina nella cattedrale di San Nicola in occasione della sua prima solenne celebrazione a Sassari dopo la consacrazione episcopale.

All’inizio della liturgia l’Arcivescovo, monsignor Gian Franco Saba, ha rivolto un saluto a monsignor Soddu. “Oggi con rinnovata gioia siamo qui per manifestarti l’amicizia e l’abbraccio della tua amata Chiesa turritana, nella quale sei stato generato alla vita, alla fede, scelto e consacrato per l’esercizio del ministero sacerdotale. Ti porto l’abbraccio del presbiterio che hai servito anche in settori formativi per lunghi anni e credo di percepire la vicinanza di tanti fratelli e sorelle di questa Chiesa, in modo particolare i poveri e i sofferenti verso i quali hai offerto il tuo servizio come direttore della Caritas diocesana”.

Presenti alla celebrazione i Vescovi della Conferenza Episcopale Sarda, l’Arcivescovo emerito Paolo Atzei, l’abate di San Pietro di Sorres, Luigi Tiana, le autorità civili, accademiche e militari tra cui il prefetto Paola Dessì, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus e il rettore dell’Università Gavino Mariotti. Particolarmente significativa la presenza di tanti fedeli che hanno conosciuto monsignor Soddu negli anni in cui è stato parroco della Cattedrale di San Nicola e direttore della Caritas Diocesana. Servizi che ha svolto con fedeltà e dedizione fino al 2012, anno in cui è stato chiamato a Roma per ricoprire l’incarico di direttore nazionale di Caritas italiana.

Nell’omelia monsignor Soddu ha ringraziato l’Arcivescovo per rivolgersi poi direttamente a tutti i fedeli. “Amici di Sassari – ha detto – in questo momento siamo uniti spiritualmente in questa liturgia. Un caro saluto e un grazie per essere oggi qui con me a rendere lode al Signore per il grande dono che Egli ha voluto fare, qualche giorno fa, alla Chiesa di Dio che è in Terni-Narni-Amelia con il conferimento della pienezza del sacerdozio ministeriale alla mia persona nell’esercizio del servizio episcopale presso quella porzione del popolo di Dio”. Monsignor Soddu ha rivolto un particolare ringraziamento alla comunità del monastero di San Pietro di Sorres che lo ha accolto per qualche giorno di ritiro spirituale prima della sua ordinazione.

Al termine della celebrazione il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha preso la parola per un saluto. “Ringrazio e gioisco con tutta la città per questo momento di crescita per tutta la nostra comunità. Auguri – ha detto rivolgendosi a monsignor Soddu – perché la tua responsabilità sarà esattamente all’altezza di ciò che tu hai mostrato prima in questa Cattedrale e poi in tutte le funzioni a cui sei stata chiamato”. Subito dopo, è stata letta una poesia composta per l’occasione da monsignor Pietro Meloni, Vescovo emerito di Nuoro.