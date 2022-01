Sassari. Gestante rifiutata al PS, PDF: “Sia fatta chiarezza”

SASSARI, GESTANTE SPROVVISTA DI TAMPONE MOLECOLARE VIENE RIFIUTATA AL PS, ABORTISCE. PDF SARDEGNA: “SIA FATTA CHIAREZZA”.

“Alessia Nappi, giovane sassarese, nei giorni scorsi ha subito un aborto perché rifiutata dal pronto soccorso ostetrico delle cliniche di San Pietro di

Sassari, in quanto sprovvista del tampone molecolare necessario per ricevere le cure, il Popolo della Famiglia esprime la propria vicinanza ad Alessia e al marito per quanto successo”.

Sull’accaduto interviene Barbara Figus, Coordinatrice regionale del PDF: “Trovo incredibile e folle quanto è avvenuto. E’ davvero impensabile che si

possa perdere il proprio figlio per questioni burocratiche o di scarsa organizzazione.

Come movimento politico, da sempre vicino alle famiglie e agli ultimi, crediamo che

quanto accaduto ad Alessia sia causato da una retorica dirigista e profondamente

discriminatoria che governa il nostro Paese in questo momento.

E’ inconcepibile che la vita delle persone venga messa in secondo piano per far spazio a decisioni assurde che a tutto portano tranne che al vero Bene delle persone”. “ Vogliamo sperare – conclude Barbara Figus – che simili vicende non si ripetano in futuro e che la sanità sappia sempre mettere i veri interessi della persona davanti a tutto”.