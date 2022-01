Sanremo: per i vincitori del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 altri 3 prestigiosi premi e un nuovo grande nome in arrivo.

Fabrizio Venturi, Direttore Artistico del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, considerata l’elevatissima qualità delle 24 canzoni degli artisti in gara, ha istituito altri quattro prestigiosi premi del Maestro Michele Affidato, orafo ufficiale del Festival della Canzone Italiana.

“Sarà davvero difficile per la Giuria esprimere il verdetto, in quanto tutte le canzoni in gara sono eccelse”, soprattutto per il Presidente della Giuria, il produttore discografico Gianni Testa, voluto da Fabrizio Venturi per le sue capacità artistiche, ma soprattutto per la grande affinità che ci unisce, la grande Fede in Dio e la Grande voglia di evangelizzare il Nome di Nostro Signore con la musica ha dichiarato Venturi, il quale ha aggiunto: “È arrivato anche il super ospite, che valorizzerà ancor di più il cast del Festival. Ci siamo già sentiti telefonicamente e mi ha confermato la sua presenza. Mi riservo di comunicare il suo nominativo tra qualche giorno”.

advertisement

Il Festival si terrà a Sanremo, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2022, nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione di Sanremo.

L’evento musicale, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, si prefigge l’intento di diffondere e far conoscere, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.

Tra gli ospiti della manifestazione, oltre a Giuseppe Cionfoli, vi sarà Vittorio Sgarbi, che, sul palco dell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio 2022, offrirà una lettura critica della canzone di ispirazione cristiana, per evidenziarne le peculiarità che la caratterizzano come forma d’arte.

La coreografa e danzatrice Ilaria Sambucci, che ha partecipato nel prestigioso corpo di ballo della 71esima Edizione del Festival di Sanremo, danzando, nel Teatro Ariston, al fianco di Fiorello e di Amadeus, ballerà la sigla ufficiale del Festival composta dal Cantautore Fabrizio Venturi.

Inoltre ha sottolineato Venturi: “Come ho sempre dichiarato, sono fermamente convinto del fatto che la musica abbia anche una missione educativa e migliorativa della realtà, soprattutto in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i suoi valori umani, così importanti per vivere in modo dignitoso, ancor più in questo tempo doloroso, perché pervaso dalla pandemia”.

Di seguito i nominativi degli Artisti in gara:

Alex Cadili – “Per te Gesù”

Antonio Labate – “Gli angeli”

Beppe Bianco – “Nel tuo sorriso la speranza”

Carmela Iacono – “Preghiera dei vincenziani”

Cantammo a Gesù – “Tu sei l’eternità”

Dino Santonico – “Amami come solo sai far tu”

Fra Vinicius- “Vale la pena”

Elisa De Marco – “Libera di andare”

Marta Falcone – “Ho sentito parlare di te”

Dajana e Erminio Sinni – “Padre nostro”

Isaura Nencini – “Per essere felice”

Karen Marra – “Vento”

iKaktus – “Come se piovesse cielo”

Letizia Mariotti – “Ecco, la conversione”

Marco Tanduo – “Grazie mio Dio”

Mariarosaria Finocchiaro – “Sopra le bretelle”

Pier Didoni – “Ti cerco”

Daniela Donatone, D’Anì – “A mezzo fiato”

Shoek – “Nuova Razza”

Stella Sorrentino, Meissa – “Lui è l’amore”

Tony Nevoso – “Mai più”

Loide – “Risciò”

Gionathan – “Tu mi hai amato per primo”

Letizia Centorbi – “Tu sei tutto per me”