San Vero Milis – I giorni della memoria – 23° ed. 27 gennaio 2022

Il Comune di San Vero Milis, da anni, attraverso il Centro di

Documentazione della Memoria intitolato al giudice sanverese Cosimo Orrù Medaglia d’Oro della Resistenza, morto prigioniero in un lager dopo aver subito soprusi e atrocità per mano del regime nazifascista, in occasione dell’anniversario della liberazione del Lager di Auschwitz, organizza una serie di iniziative per ricordare e far conoscere alle nuove generazioni, le persecuzioni e l’orrore dei

campi di sterminio.

In particolare, il prossimo 27 gennaio verrà posizionata una “Pietra d’inciampo”. opera dell’artista tedesco Gunter Demnig che iniziò a posare le sue opere d’arte nel 1992 con l’intento di contrastare ogni forma di oblio, negazionismo e indifferenza. Questa è la seconda posizionata in Sardegna, ma ormai sono oltre 70.000 quelle in tutta Europa.

Questo il programma per la ricorrenza:

Ore 10:30 posizionamento della Pietra d’inciampo davanti alla casa natale del giudice Cosimo Orrù alla presenza di S.E il Prefetto Fabrizio Stelo, della Presidente dell’ANPI Carla Cossu, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Vero Milis Prof. Alessandro Cortese e delle scolaresche.

Ore 10:50 benedizione e preghiera del Parroco Don Ignazio Serra.

Ore 11:00 Consegna del testo della Costituzione ai ragazzi delle classi prime della secondaria di primo grado.

Ore 18:00 webinar sulla piattaforma Fb del Comune di San Vero Milis “Il giudice Cosimo Orrù medaglia d’oro della Resistenza”, a cura del Centro di Documentazione della Memoria “Cosimo Orrù”.

Intervengono :

– Alfonso Stiglitz Il Centro di Documentazione della Memoria: la storia

– Gian Paolo Porta Metodologia di ricerca e sintesi del lavoro svolto

– Maria Cristina Cimino Una Pietra d’inciampo a San Vero.

In occasione de “I Giorni della memoria” saranno visitabili in Biblioteca le Mostre “Musica e

Olocausto” e quelle dedicate al Giudice Orrù e agli I.M.I. sanveresi ed è stato curato un percorso

bibliografico di approfondimento.