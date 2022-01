Salude&Trigu, incontro per il bando 2022

Martedì 1 febbraio, alle ore 10,30, è in programma l’incontro online di presentazione dell’Avviso 2022 del Programma Salude & Trigu, giunto alla quarta edizione. S&T nasce per costruire un nuovo sistema di accoglienza territoriale capace di sviluppare un vero e proprio prodotto turistico del nord Sardegna, spingere la crescita economica e sociale e, allo stesso tempo, premiare originalità e impegno di persone, imprese e territori. L’evento, è finalizzato a delineare i principali contenuti e novità del nuovo bando 2022 e si svolgerà in modalità web conference sulla piattaforma Zoom. Gli interessati possono confermare la loro presenza compilando il modulo d’iscrizione su www.ss.camcom.it.

L’incontro è aperto, IN PRESENZA, agli operatori dell’informazione nella sede camerale di via Roma.