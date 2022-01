Riscoprire il piacere della vita familiare con attività rilassanti e divertenti

Ecco una piccola guida che ti aiuterà a trovare attività piacevoli e divertenti da condividere con i tuoi cari.

Per spezzare la routine familiare di studio e di lavoro, a volte occorre trovare attività originali. Genitori e figli si ritroveranno insieme per condividere dei momenti gioiosi e piacevoli, magari in occasione di compleanni o ricorrenze.

Un viaggio tutti insieme

Per un regalo festa della mamma, festa del papà, o un compleanno è molto bello fare un viaggio insieme. In commercio si trovano molti pacchetti viaggio proprio per le famiglie con bambini. Volo più hotel, se scegli una meta lontana. Solo hotel se intendi raggiungere la località prescelta con i tuoi mezzi. Oltre ad un indubbio vantaggio economico, troverai un ambiente simpatico e confortevole, adatto per i bimbi e per le loro esigenze. Se vai al mare e scegli, per esempio, la riviera adriatica i pacchetti comprendono anche le visite ai parchi divertimenti. I bimbi si divertono e tu puoi regalarti delle giornate serene in loro compagnia. Se decidi di per un viaggio al mare d’inverno, i pacchetti possono comprendere anche piscine coperte e winter beach.

Se, invece, hai figli più grandicelli e preferisci una città d’arte i pacchetti possono comprendere anche le visite ai musei. Nota che molti pacchetti viaggio comprendono servizi ricreativi per i bimbi, camere più ampie negli hotel etc. Tutto a misura di famiglia per offrirti dei giorni indimenticabili insieme ai tuoi cari.

Scoprire città e località nuove ti faranno divertire e rilassare e i tuoi bambini avranno una bella esperienza da ricordare.

Allegria in famiglia

Per un regalo festa della mamma o il compleanno di un bimbo non è necessario fare un viaggio lungo. Puoi scegliere di regalarti molte attività piacevoli con i tuoi bambini anche in casa tua. Se hai bimbi non piccolissimi puoi organizzare una divertente caccia al tesoro. Saranno entusiasti di scovare i bigliettini, risolvere i quiz e le domande richieste e alla fine trovare il loro premio!

Se alle tue bimbe piace cucinare, potrete preparare insieme buoni dolci e altri piatti appetitosi. Una volta terminato potrete gustare tutti questi piatti in una bella cena di famiglia. Chiacchierare, ridere, scherzare è un ottimo modo per stare insieme e dona molta serenità a tutti.

Se i tuoi bambini amano cantare, organizza un allegro karaoke casalingo e puoi trovare tante idee su Playstation e Wi-fi. Niente vi vieta poi di organizzare una gara a distanza, facendo partecipare altri con una videochiamata!

Il gioco dei mimi, una gara di ballo, una coreografia di gruppo. Ma anche i giochi da tavola che vi appassionano di più oppure una gara a chi ride prima. Infinite sono le possibilità per ridere, divertirsi e stare bene insieme alla tua famiglia.

Sport che passione!

Se ami lo sport e hai trasmesso questa passione anche ai tuoi figli, avrai solo l’imbarazzo della scelta. Puoi andare a correre con loro, fare una bella nuotata in piscina o una partita a tennis. Correre in un parco, nuotare o impugnare la racchetta sono ottime maniere per rilassarsi e scaricare le tensioni accumulate. Fa bene a grandi e piccoli. La sua originalità nasce dal fatto che è un’attività comune, alla portata di tutti, ma con infinite potenzialità. Approfittane ogni volta che puoi!