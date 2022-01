Rc Auto nel 2021

Il 2021 ha visto i prezzi RC Auto contrarsi dell’11,2%, con un Dicembre che registra un

prezzo medio RC Auto di 334,3€, in calo dello 0,3% rispetto a Novembre, segnando un nuovo minimo storico. È la fotografia scattata dall’Osservatorio Assicurativo Auto di Gennaio 2022 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, relativa all’andamento a livello nazionale dei prezzi RC Come si può notare nel seguente grafico (Pag. 4 dell’Osservatorio Auto), il 2021 è stato caratterizzato da un forte calo dei premi RC. Le uniche eccezioni sono stati i mesi di Febbraio e Giugno che hanno segnato rispettivamente un +2,7% e un +1,5% rispetto al mese precedente. Da Luglio in poi si nota invece una discesa continua dei prezzi. Dopo un 2020 segnato da un’importante riduzione dei premi RC Auto (-12,3%), l’ulteriore crollo avvenuto nel 2021 è legato da un

lato alla riduzione degli incidenti stradali in seguito agli effetti Covid-19, seppur in ripresa rispetto al 2020, dall’altro alla sempre maggior concorrenza fra Compagnie di assicurazione indotta dalle pressioni dei consumatori, sempre più consapevoli dei prezzi grazie alla comparazione online.

Osservatorio Auto – Andamento prezzi RC ultimo anno

La caduta dei prezzi, che ha caratterizzato tutto il territorio, ha avuto però portata diversa nelle singole Regioni, come

evidenziato dai dati e dal grafico di Pag. 11. Ciò che si nota è come sia stato il Sud a trainare il calo dei premi nel 2021. Le riduzioni più marcate di prezzo si sono registrate in Puglia (-17,5%), Calabria (-15,4%) e Sicilia (-15,3%). Il calo è stato invece più contenuto al Nord e al Centro, soprattutto nelle Marche (-6,5%), in Liguria (-6,7%) e nel Lazio (-7,7%). Lo stesso andamento si ritrova, più nel dettaglio, nei dati della Tabella 2, presente in allegato, dove viene mostrata la variazione dei prezzi RC per Provincia.

Osservatorio Auto – Variazione prezzi RC per Regione

Per avere però un’idea più concreta di quanto siano calati i prezzi è utile fare riferimento ai dati presenti nella Tabella 1,

in allegato, dove viene evidenziato per Regione quanto gli automobilisti italiani abbiano risparmiato sull’RC Auto

nel 2021. A livello regionale si nota che:

• Il risparmio medio per un assicurato nel 2021 è stato di 42€ rispetto a quanto pagato nel 2020;

• La Campania è stata la Regione dove gli assicurati hanno risparmiato di più, circa 88€, seguita da Puglia

(-76€) e Calabria (-67€);

• Le Marche insieme al Friuli-Venezia Giulia sono state le Regioni dove i prezzi sono calati meno (-22€),

seguite dalla Liguria con -25€;

• Sotto la media anche le due Regioni più popolate, Lombardia e Lazio, dove il risparmio medio è stato

rispettivamente di 28€ e 30€.

La situazione è ancora più differenziata se si guarda alla Tabella 2, suddivisa per Provincia, dove si evidenzia che:

• Vi sono due Province del Sud dove il risparmio ha superato i 100€, Caserta (-149€) e Foggia (-131€),

seguite da Barletta-Andria-Trani (-84€) e Napoli e Catanzaro con -82€;

• All’altro lato della classifica si trovano alcune Province, poche, dove i prezzi sono aumentati nel corso

del 2021. Queste sono Fermo (+23€), Ascoli Piceno (+12€), La Spezia (+6€) e Savona (+1€);

• Considerando le Province con più abitanti, a Roma e Milano i prezzi sono calati meno della media,

rispettivamente -32€ e -28€. è andata meglio a Napoli e Palermo, dove i prezzi sono calati rispettivamente di

82€ e 65€, mentre si piazza leggermente sopra la media Torino con un risparmio di 50€.

Regione Premio RC Auto

Dicembre 2020

Premio RC Auto

Dicembre 2021

Var. % 2021

su 2020

Var. assoluta

2021 su 2020

Abruzzo 326,2 € 283,9 € -13,0% -42 €

Basilicata 307,4 € 272,5 € -11,3% -35 €

Calabria 438,0 € 370,5 € -15,4% -67 €

Campania 670,6 € 582,1 € -13,2% -88 €

Emilia Romagna 351,6 € 317,4 € -9,7% -34 €

Friuli Venezia Giulia 262,8 € 240,8 € -8,4% -22 €

Lazio 385,6 € 355,8 € -7,7% -30 €

Liguria 374,2 € 349,1 € -6,7% -25 €

Lombardia 309,4 € 281,3 € -9,1% -28 €

Marche 347,5 € 325,0 € -6,5% -22 €

Molise 381,0 € 337,9 € -11,3% -43 €

Piemonte 367,9 € 324,5 € -11,8% -43 €

Puglia 431,7 € 356,1 € -17,5% -76 €

Sardegna 330,2 € 294,5 € -10,8% -36 €

Sicilia 391,3 € 331,5 € -15,3% -60 €

Toscana 395,0 € 353,9 € -10,4% -41 €

Trentino Alto Adige 297,6 € 259,2 € -12,9% -38 €

Umbria 356,4 € 308,4 € -13,5% -48 €

Valle D’Aosta 295,4 € 253,9 € -14,0% -41 €

Veneto 323,7 € 286,3 € -11,5% -37 €

Italia 376,4 € 334,3 € -11,2% -42 €

Tabella 1 – Variazione dei premi RC per Regione

Fonte: Osservatorio Segugio

Regione Provincia Premio RC Auto

Dicembre 2020

Premio RC Auto

Dicembre 2021

Var. % 2021

su 2020

Var. assoluta

2021 su 2020

Genova 406,1 € 373,6 € -8,0% -32 €

Imperia 331,9 € 271,5 € -18,2% -60 €

La Spezia 342,8 € 348,8 € 1,7% 6 €

Savona 306,2 € 306,8 € 0,2% 1 €

Bergamo 285,8 € 262,9 € -8,0% -23 €

Brescia 304,4 € 280,3 € -7,9% -24 €

Como 308,6 € 270,8 € -12,2% -38 €

Cremona 304,8 € 271,2 € -11,1% -34 €

Lecco 272,6 € 253,1 € -7,1% -19 €

Lodi 292,0 € 289,3 € -0,9% -3 €

Mantova 314,0 € 259,1 € -17,5% -55 €

Milano 318,9 € 291,2 € -8,7% -28 €

Monza e Brianza 312,0 € 282,4 € -9,5% -30 €

Pavia 332,8 € 307,9 € -7,5% -25 €

Sondrio 291,6 € 277,2 € -4,9% -14 €

Varese 302,2 € 269,8 € -10,7% -32 €

Alessandria 324,6 € 272,2 € -16,2% -52 €

Asti 335,0 € 312,6 € -6,7% -22 €

Biella 296,0 € 265,5 € -10,3% -30 €

Cuneo 300,4 € 288,1 € -4,1% -12 €

Novara 286,1 € 278,6 € -2,6% -8 €

Torino 394,2 € 344,5 € -12,6% -50 €

Verbano Cusio Ossola 276,9 € 268,6 € -3,0% -8 €

Vercelli 297,7 € 265,7 € -10,8% -32 €

Valle d’Aosta Aosta 295,4 € 253,9 € -14,0% -41 €

Bologna 361,2 € 322,8 € -10,6% -38 €

Ferrara 336,3 € 301,0 € -10,5% -35 €

Forlì Cesena 346,4 € 299,7 € -13,5% -47 €

Modena 334,2 € 305,5 € -8,6% -29 €

Parma 344,2 € 307,3 € -10,7% -37 €

Piacenza 336,6 € 307,9 € -8,5% -29 €

Ravenna 358,9 € 326,5 € -9,0% -32 €

Reggio Emilia 344,8 € 306,2 € -11,2% -39 €

Rimini 382,2 € 375,8 € -1,7% -6 €

Gorizia 264,1 € 247,1 € -6,4% -17 €

Pordenone 264,0 € 238,6 € -9,6% -25 €

Trieste 284,9 € 257,8 € -9,5% -27 €

Udine 251,3 € 232,1 € -7,7% -19 €

Bolzano 287,2 € 258,6 € -10,0% -29 €

Trento 304,0 € 259,6 € -14,6% -44 €

Belluno 275,6 € 262,4 € -4,8% -13 €

Padova 330,0 € 286,1 € -13,3% -44 €

Rovigo 312,1 € 256,4 € -17,8% -56 €

Treviso 316,8 € 280,8 € -11,3% -36 €

Venezia 343,0 € 301,8 € -12,0% -41 €

Verona 327,1 € 288,4 € -11,8% -39 €

Vicenza 304,9 € 281,4 € -7,7% -24 €

Frosinone 325,3 € 306,9 € -5,7% -18 €

Latina 392,7 € 366,5 € -6,7% -26 €

Rieti 367,2 € 367,3 € 0,0% 0 €

Roma 389,9 € 358,4 € -8,1% -32 €

Viterbo 315,5 € 298,8 € -5,3% -17 €

Tabella 2 – Variazione dei premi RC per Provincia

Liguria

Lombardia

Piemonte

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Veneto

Lazio

Ancona 360,7 € 315,9 € -12,4% -45 €

Ascoli Piceno 301,2 € 312,9 € 3,9% 12 €

Fermo 341,3 € 364,4 € 6,8% 23 €

Macerata 342,7 € 319,4 € -6,8% -23 €

Pesaro Urbino 353,2 € 336,7 € -4,7% -16 €

Arezzo 328,2 € 300,9 € -8,3% -27 €

Firenze 405,4 € 360,8 € -11,0% -45 €

Grosseto 313,1 € 287,4 € -8,2% -26 €

Livorno 377,4 € 325,7 € -13,7% -52 €

Lucca 400,9 € 355,9 € -11,2% -45 €

Massa 444,9 € 413,4 € -7,1% -32 €

Pisa 382,6 € 337,2 € -11,9% -45 €

Pistoia 440,0 € 400,4 € -9,0% -40 €

Prato 471,0 € 431,3 € -8,4% -40 €

Siena 316,3 € 275,5 € -12,9% -41 €

Perugia 354,5 € 311,5 € -12,1% -43 €

Terni 361,1 € 300,7 € -16,7% -60 €

Chieti 300,8 € 276,3 € -8,1% -24 €

L’Aquila 332,6 € 260,5 € -21,7% -72 €

Pescara 343,4 € 299,8 € -12,7% -44 €

Teramo 323,4 € 295,5 € -8,6% -28 €

Matera 307,7 € 287,3 € -6,7% -20 €

Potenza 307,1 € 262,5 € -14,5% -45 €

Catanzaro 383,0 € 300,7 € -21,5% -82 €

Cosenza 378,8 € 316,9 € -16,3% -62 €

Crotone 566,3 € 508,2 € -10,2% -58 €

Reggio Calabria 480,2 € 410,4 € -14,5% -70 €

Vibo Valentia 453,9 € 399,5 € -12,0% -54 €

Avellino 479,1 € 417,4 € -12,9% -62 €

Benevento 399,2 € 350,1 € -12,3% -49 €

Caserta 729,4 € 580,9 € -20,4% -149 €

Napoli 702,9 € 621,3 € -11,6% -82 €

Salerno 508,2 € 444,9 € -12,5% -63 €

Campobasso 369,3 € 322,4 € -12,7% -47 €

Isernia 406,4 € 377,4 € -7,1% -29 €

Bari 441,6 € 362,6 € -17,9% -79 €

Barletta Andria Trani 462,3 € 378,2 € -18,2% -84 €

Brindisi 424,2 € 353,8 € -16,6% -70 €

Foggia 592,9 € 462,0 € -22,1% -131 €

Lecce 352,8 € 300,4 € -14,8% -52 €

Taranto 440,8 € 364,5 € -17,3% -76 €

Cagliari 337,9 € 306,6 € -9,3% -31 €

Carbonia Iglesias 307,3 € 251,5 € -18,2% -56 €

Medio Campidano 295,2 € 282,0 € -4,5% -13 €

Nuoro 327,3 € 299,0 € -8,6% -28 €

Ogliastra 336,3 € 279,1 € -17,0% -57 €

Olbia Tempio 318,0 € 297,9 € -6,3% -20 €

Oristano 263,2 € 229,3 € -12,9% -34 €

Sassari 337,3 € 295,4 € -12,4% -42 €

Agrigento 336,0 € 283,8 € -15,5% -52 €

Caltanissetta 404,9 € 331,1 € -18,2% -74 €

Catania 405,8 € 336,7 € -17,0% -69 €

Enna 313,2 € 252,3 € -19,4% -61 €

Messina 424,7 € 366,3 € -13,7% -58 €

Palermo 411,7 € 346,7 € -15,8% -65 €

Ragusa 368,6 € 334,7 € -9,2% -34 €

Siracusa 357,7 € 307,6 € -14,0% -50 €

Trapani 343,7 € 307,0 € -10,7% -37 €

Italia 376,4 € 334,3 € -11,2% -42 €