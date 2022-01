Raffaella Carrà nel doppio vinile JOY. Da FIESTA al Megamix di Fargetta

RAFFAELLA CARRÀ – JOY. La raccolta celebrativa della regina dello spettacolo sarà disponibile nelle versioni Special Box in edizione limitata, Doppio CD, e Doppio LP colorato, in pre-order da oggi, 28 gennaio, al link https://sme.lnk.to/JOYIn

Esce JOY, la raccolta celebrativa di Raffaella Carrà, per omaggiare un’icona che con eleganza e saggezza ha saputo sdoganare il concetto di donna libera di spettacolo. Sony Music ha voluto celebrare la sua straordinaria personalità rendendo disponibile l’8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, un cofanetto speciale, contenente 20 brani tra i più rappresentativi della sua carriera, incluse alcune chicche per i grandi appassionati. Il preorder della raccolta è disponibile da oggi, venerdì 28 gennaio al seguente link https://sme.lnk.to/JOYIn e, dal 4 marzo uscirà su tutte le piattaforme digitali e negli stores.

Joy sarà pubblicata in tre versioni: doppio CD, doppio LP colorato rosa e rosso (entrambe arricchite da un libretto con fotografie inedite dell’artista e testi scritti per l’occasione da chi l’ha conosciuta da vicino), e uno Special Box in edizione numerata limitata, composto da un doppio CD, un doppio Vinile effetto Splatter, il libretto con foto e testi inediti, una stampa della copertina autografata da Mauro Balletti (autore dell’artwork), un Megamix in Vinile 12″ con brani remixati da Get Far, e infine una T-Shirt celebrativa.

advertisement

Tracklist

A far l’amore comincia tu; Tanti auguri; Pedro; Fiesta (Versione spagnola); Ballo Ballo (Versione originale dell’82); Tuca Tuca; Ma che musica maestro; Rumore; Felicità, tà tà; Qué Dolor (Versione spagnola originale dell’82); 0303456 (Versione del 1999); Sono nera; E salutala per me; Chissà se va; Amicoamante; Forte forte forte; El Borriquito; Latino; Mi sento bella; La Marimorena.

Lo Special Box include il “Rainbow Megamix”, il remix delle canzoni di Raffaella più ballate negli ultimi cinquant’anni firmato da Get Far, pseudonimo di Mario Fargetta. I brani: Rumore; Tanti auguri; A far l’amore comincia tu; Pedro; Fiesta (versione spagnola); Tuca Tuca.