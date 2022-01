Radio Internazionale Costa Smeralda: tutti gli appuntamenti

Dopo la pausa Natalizia riparte il palinsesto invernale di Radio Internazionale Costa Smeralda. Si ricomincia con le nuove puntate di Vincent tutti i colori dell’arte, il programma dedicato all’arte in tutte le sue forme, a cura del MAD di Daniela Cittadini, con protagonisti dell’arte nazionale e regionale.

Dopo avere incontrato Giovanni Iudice, pittore figurativo fra i più quotati e apprezzati nel mondo, le puntate di Vincent… ripartono da Enrico Deiana e dalle opere; da osservare con più attenzione dopo avere ascoltato le sue parole.

In Calendario per le prossime puntate Pietro Mereu, regista, autore e documentarista che ha legato il suo nome agli approfondimenti sul tema della longevità. Prossimamente Sandro Saccuti architetto della facoltà di architettura di Pisa che proporrà una interessante passeggiata nel cuore di Firenze e Luca Gatta, critico d’arte e filosofo, che accompagnerà alla scoperta nel complesso mondo dell’arte vista dai critici e da coloro che esprimendosi sulle opere di ieri o di oggi, fanno opinione.

Daniela Cittadini, grande appassionata d’arte , ma soprattutto onesta conoscitrice del complesso mondo degli artisti, settimanalmente ha accompagnato in radio nomi qualificati e apprezzati quali Daniel Rizzo, Arian Nowbhari o la giovane fotografa Francesca Midulla. Ogni puntata può essere ascoltata grazie ai Podcast sul sito www.radiointernazionalecostasmeralda.it e i video con le immagini delle opere dei protagonisti sul canale youtube di Radio Internazionale Costa Smeralda.

Musica e Poesia il Venerdì alle ore 18,00

Massimo Eretta e Rosario Melita, accompagnati dall’esperienza radiofonica di Maria Pintore,direttore dell’emittente, sono tornati in diretta per riproporre il connubio perfetto fra musica e poesia, anche in funzione della seconda edizione del Festival di arti letterarie “Musica e poesia”, organizzato da Massimo Eretta . Ogni venerdì alle ore 18,00 Massimo e Rosario incontrano poeti affermati e giovani nomi della musica regionale. A breve inizieranno le selezioni per il concorso che quest’anno prevede anche il Premio Speciale Gianni Iervolino. Rosario Melita continua la sua corsa verso i più ambiti premi di poesia. Massimo e rosario , hanno saputo utilizzare il mezzo radiofonico per sdoganare la poesia con la giusta leggerezza e con l’ironia che li caratterizza. Le poesie di Rosario Melita profonde, struggenti, allegre, capaci di scatenare riflessioni e piacevoli discussioni sono state premiate con menzioni , encomi e riconoscimenti permettendo ai suoi libri di diventare dei successi editoriali.

Combat e Fitness il mercoledì alle ore 17,00 e il venerdì alle ore 07,50

Con Mario Rama, dell’Accademia Team Petrosian, lo sport da combattimento continua ad essere protagonista il mercoledì alle ore 17,00. Giovani Atleti, aspiranti campioni e affermate stelle del ring si alternano al microfono per raccontare le proprie esperienze . Mario Rama da anni propone con successo il corso DifesaDonna, e durante le puntate riprende alcuni degli argomenti legati proprio all’autodifesa femminile.

Gli approfondimenti

Ogni mese un approfondimento curato dalla redazione di Radio Internazionale Costa Smeralda. In diretta protagonisti di storie legate spesso alle cronache nazionali, ma anche alle difficoltà del territorio regionale. A condurre Maria Pintore, giornalista che in passato ha seguito le vicende dei Balneari Sardi, conquistando i più occasioni la ribalta nazionale; in collaborazione con Samatha Giusti e Paolo Mannironi propose un appassionato approfondimento legato alla vicenda dell’elicottero Volpe 132 scomparso nel nulla nel 1994; segui la vicenda delle multe in Ztl,diventando riferimento per la stampa nazionale. Premio giornalistico città di Castelsardo 2021, Maria Pintore ha in calendario una serie di interessanti approfondimenti a partire dalla prossima settimana.

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.radiointernazionalecostasmeralda.it dal quale è possibile ascoltare la radio in streaming.