Quirinale: Mura (Pd), Mattarella risposta attesa da Paese

“L’elezione del presidente Mattarella è la risposta che il Paese attendeva. L’investitura di un grande custode delle Istituzioni arriva dal Parlamento che, esercitando in pieno le sue prerogative, ha risolto una situazione che rischiava di andare fuori controllo. Non è il momento delle rivendicazioni ma è innegabile che il Partito Democratico ha tenuto la barra dritta, abbiamo agito come comunità unita intorno a Enrico Letta, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi e badato sempre e solo al bene del Paese.

Il dialogo tenuto sempre vivo nel centrosinistra è stata una prova di serietà e responsabilità”. Lo ha affermato oggi a Roma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che l’assemblea dei grandi elettori ha eletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Continuare con questo metodo assieme al presidente Draghi – ha aggiunto Mura – è essenziale per far fronte alle enormi sfide che ci attendono nei prossimi mesi”.