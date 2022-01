Quartu Sant’Elena, arrestato 61enne per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie

21 gennaio, Quartu Sant’Elena – I carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e proceduto all’arresto di un 61enne del luogo, divorziato, pensionato, ben conosciuto dagli operanti per vicende pregresse, in ottemperanza alla misura cautelare che dispone per lui gli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione GIP per atti persecutori, commessi in Quartu Sant’Elena durante l’anno 2021 nei confronti dell’ex coniuge. Gli eventi in virtù dei quali Procura della Repubblica e Tribunale hanno proceduto in tal senso sono stati raccolti e documentati a più riprese dai carabinieri che hanno così ricostruito un quadro di frequenti vessazioni che avevano reso impossibile la vita della donna, creando per lei una condizione di possibile pericolo immanente. L’arrestato, al termine delle formalità di rito e della notifica del provvedimento restrittivo, è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza a disposizione dell’autorità giudiziaria. Eventuali evasioni o violazioni delle prescrizioni imposte potrebbero in futuro condurlo in carcere