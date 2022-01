Prosegue al Cine teatro Astra la XXXII edizione di Famiglie a Teatro

Otto titoli e 5 mesi di programmazione tra nuove produzioni e grandi classici

Al via Al Cine Teatro Astra la seconda parte della rassegna “Famiglie a teatro” giunta alla sua 32esima edizione organizzata dalla compagnia “La Botte e il Cilindro”. L‘appuntamento con le famiglie propone spettacoli dedicati ai bambini e ai ragazzi delle diverse fasce d’età: dai 3 ai 14 anni.

Saranno 8 i titoli proposti nell’arco di 5 mesi di programmazione tra questi una nuova produzione, tre grandi classici e quattro spettacoli portati inscena da compagnie ospiti sarde, toscane e venete. La Botte e Cilindro è riconosciuta dal Ministero della Cultura, che sostiene le attività della compagnia insieme alla Regione Sardegna, al Comune di Sassari e alla Fondazione di Sardegna.

“Stiamo lavorando – dice il regista della “Botte e il cilindro” Pierpaolo Conconi – alla nostra nuova produzione Mia. La gallina rossa che andrà in scena il 7 e l’8 maggio. Il progetto è pensato per la fascia di età che va dai 3 agli 11 anni ed è ispirato ad una fiaba tradizionale russa molto nota anche nei paesi anglosassoni che parla dell’importanza e della magia del fare e del valore dell’amicizia, della tenacia e dell’iniziativa individuale. Il pubblico dei più piccoli da sempre è il punto di riferimento cardine delle nostre produzioni e dei laboratori che portiamo nelle scuole. A questo proposito siamo felici di annunciare che abbiamo recentemente ripreso l’attività didattica in una scuola elementare del territorio, il primo laboratorio dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. Stiamo lavorando anche su nuovi progetti da proporre alle scuole legati alla lettura e pensati per avvicinare anche i più piccoli alla comprensione dei linguaggi teatrali. Questa impennata di contagi sta ora portando in generale ad un leggero rallentamento dell’attività che è andata comunque benissimo per tutto il periodo natalizio”.

La rassegna prosegue domenica 23 gennaio alle 18 con Il Mondo di Elorap della compagnia nuorese “Boche teatro”. Lo spettacolo parla dell’importanza delle parole, racconta l’amore per i libri e la loro capacità di evocare mondi nuovi, di permetterci di vedere ciò che ci circonda. Sul palco Monica Corimbi, Monica Farina, Antonio Cualbu, Federico Serramusiche originali Fabio Coronas e Laura Mascia. Regia Giovanni Carroni.

Il 30 gennaio la rassegna prosegue con lo spettacolo “Bianca come la neve” dell’Effimero Meraviglioso di Cagliari .

Il 6 febbraio il Teatrino dei fondi di Pisa presenterà “Il Chicco di grano” mentre la compagnia AIDA di Verona porterà in scena il 13 marzo lo spettacolo “Pippicalzelunghe”.

La botte e cilindro riproporrà infine 3 grandi classici del suo vasto repertorio sempre molto amati dal pubblico.Il 26 e 27 febbraio sarà sul palco per la gioa dei piu piccoli “Riccioli d’oro e i tre orsi” di Consuelo Pittalis per regia Pier Paolo Conconi. A seguire il 19 e 20 marzo un altro grande ritorno “Rosso malpelo” di Daniela Cossiga e Antonella Masala tratto dall’omonima novella di Giovanni Verga

Il 9 e 10 aprile torna in scena una fiaba senza tempo “ Il gatto con gli stivali libero adattamento della fiaba di Perrault diretto da Pier Paolo Conconi sul palco Luisella Conti, Consuelo Pittalis, AntonellaMasala, Stefano Chessa, Margherita Lavosi.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 18.

BIGLIETTI

Ingresso € 9,00 – Ridotti € 6,00 E’ possibile prenotare i biglietti inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com, indicando NOME, COGNOME E NUMERO DI TELEFONO, entro le ore 15:00 del giorno dello spettacolo. Non è possibile prenotare telefonicamente. Saranno valide esclusivamente le prenotazioni per le quali si riceverà conferma scritta per mail. La biglietteria apre alle ore 17:30. I posti verranno assegnati dai responsabili della compagnia.

CARNET STAGIONE

10 INGRESSI > € 60

IL CARNET SARA’ VALIDO SOLO PER LA STAGIONE IN CORSO (sino a maggio 2022)

NON SI POTRANNO UTILIZZARE VECCHI CARNET DI PASSATE EDIZIONI

Il carnet comprende 10 ingressi che ciascuno può acquistare e utilizzare durante tutta la rassegna. Il carnet non è nominativo, questo significa che si può usare con parenti e amici con un massimo di 5 ingressi per ogni spettacolo. Il giorno dello spettacolo dovrai convertire gli ingressi in biglietti. Il carnet non da diritto al posto assegnato. Ti consigliamo di arrivare in biglietteria sempre 45′/30′ prima dell’inizio dello spettacolo.

Ingresso con super green pass e mascherina FFp2