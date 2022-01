Proposta dell’Associazione “Gabbie Vuote” per la regolamentazione della caccia ai cinghiali

Leggiamo continuamente di cinghiali, di cinghiali e di cinghiali. Che fanno questo e fanno quello. Ma, naturalmente, tutto suggerito dai cacciatori, magari tramite Confagricoltura o Coldiretti.

Per i cacciatori i cinghiali devono essere dappertutto e tanti, sempre di più, mai portarli all'estinzione altrimenti il divertimento finirebbe.

Allora, per essere seri, dobbiamo aggiungere che se i cinghiali frequentano le strade, è per tre principali motivi:



il loro habitat è stato invaso, degradato da interventi umani, depauperato;

i cinghiali sono stati importati dall’est Europa, ibridati con i maiali e quindi risultano più prolifici, domestici e confidenti;

i predatori naturali, come il lupo, perseguitato e portato vicino all’estinzione, non sono sufficienti a ristabilire la legge biologica della capacità portante.

Quindi i cacciatori, che ripopolano nonostante le leggi, foraggiano nonostante le leggi, (art. 7 legge 221/2015), impongono la loro legge che sostiene, in realtà, che i cinghiali si devono moltiplicare come i pesci, è importante che ce ne siano sempre tanti in modo da poterli uccidere tutto l’anno. Suggeriscono, in sordina naturalmente, che non ha importanza che i cinghiali danneggino l’agricoltura, vadano per le strade, si portino dietro i lupi (ma il lupo sta alla larga dall’uomo, lo conosce e sa quanto sia mortifero), importante è che su di loro si possano raccontare storielle che i giornali propongano all’attenzione delle amministrazioni.

Ma, ecco che la novella dello stento, si incrina. Finalmente, qualcosa si muove nell’orizzonte immoto di chi non sa cosa sia il rispetto per ogni vita, l’ecosistema, la legge biologica, la tutela della biodiversità pronosticata dal Green new deal, dall’ Agenda Onu 2030……etc.