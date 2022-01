Promocamera: pochi giorni per i bandi turismo, nautica, energie rinnovabili e biotech

AVVISI PUBBLICI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI GRATUITI ALLE IMPRESE.

ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE LE DOMANDE

Promocamera informa che mancano pochi giorni per presentare domanda per partecipare ai due Avvisi pubblici rivolti alle imprese dei settori turismo, nautica, energie rinnovabili e biotecnologie, che possono usufruire di un contributo per sviluppare il proprio progetto di impresa ed approcciare correttamente il mercato.

Avvisi ancora in corso

BLUECONNECT2

Scadenza il 31 gennaio, è rivolto alle imprese del comparto della nautica costituite da più di 2 anni e meno di 5 anni di attività e operative nei tre settori principali dell’attività portuale, quali la nautica da diporto e yachting, le crociere e traghetti e la logistica per l’erogazione di voucher di circa 9mila euro che supportano lo sviluppo di progetti di innovazione legati alla Blue e Green economy.

MARITTIMOTECH+

Scadenza il 4 febbraio, è rivolto alle imprese costituite da meno di due anni che avranno la possibilità di accedere ad un percorso di formazione collettiva e accompagnamento individuale gratuito della durata di circa 50 ore.

Ulteriori informazioni sul sito di Promocamera www.promocamera.it o contattando gli uffici (Tel. 079/2638824-821)