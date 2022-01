“Programma Mangiaplastica”. Acquisto e l’installazione degli eco-compattatori, Deiana (M5S): “Oltre 400 mila euro per 19 Comuni sardi”

Pubblicata la graduatoria:

“È stata pubblicata la graduatoria del bando rivolto ai Comuni per l’acquisto e l’installazione degli eco-compattatori. L’obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifiuti in plastica nel proprio comune e promuovere una cultura diversa, quella dell’economia circolare. In particolare, per quel che riguarda la Sardegna, nella graduatoria nazionale del Ministero della Transizione ecologica si sono assicurati il finanziamento richiesto 19 Comuni, per un totale di oltre 400mila euro”.

Lo fa sapere la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana.

“Il contributo – spiega la parlamentare – servirà per l’acquisto di macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare”.

Ecco il dettaglio dei Comuni sardi e il link per visionare la graduatoria:

Loiri Porto San Paolo (SS) 29.900,00 €, Guspini (SU) 25.975,00 €, Bortigiadas (SS) 29.900,00 €, Tratalias (SU) 14.900,00 €, Segariu (SU) 14.900,00 €, Bortigali (NU) 14.900,00 €, Tissi (SS) 14.900,00 €, Narcao (SU) 27.450,00 €, Giba (SU) 14.900,00 €, Carloforte (SU) 27.450,00 €, Sennori (SS) 27.450,00 €, Nuoro (NU) 27.450,00 €, Sarule (NU) 13.115,00 €, Borore (NU) 14.900,00 €, Domusnovas (SU) 27.450,00 €, Ovodda (NU) 14.900,00 €, Serramanna (SU) 26.085,44 €, Villaurbana (OR) 15.000,00 €, Burcei (SU) 27.450,00 €.