Prevenzione alla droga: prosegue instancabile l’attività dei volontari

A pochi giorni dalle ultime iniziative effettuate, i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga preparano le attività della nuova settimana indirizzandosi a dare reale consapevolezza di quanti danni derivino dal consumo di droga. Le iniziative effettuate a Oristano e Olbia nei giorni scorsi hanno evidenziato il fatto che le persone detestano ciò che è legato al mondo della droga ma allo stesso tempo non hanno strumenti per darsi da fare affinché questo problema sia arginato.

Il fattore principale è la mancanza di corrette informazioni o informazioni troppo complicate per essere comprese da chi non ama approfondire ciò che legge. E’ quanto mai vero ciò che disse L. Ron Hubbard: “l’arma più efficace contro la droga è l’informazione”. Per questo i volontari della fondazione divulgano materiale all’interno del quale gli effetti della droga non solo includono gli effetti sul corpo a medio e lungo termine, ma anche le storie di chi ha abusato nel consumo di droga e racconta quali siano le perdite avute nella vita vera: affetti che vengono a mancare, doversi nascondere da tutto e tutti, vivere nella paura di essere scoperti e ficcarsi in guai che nemmeno i film sono capaci di descrivere.

Le iniziative continueranno nei primi giorni della settimana che inizia. Il materiale verrà distribuito in centinaia di copie gratuite per le vie di Cagliari e Oristano con l’intento di mettere in guardia i giovani che ancora non sono stati influenzati da questo mondo ma anche quelli già caduti nella trappola. Nel contempo, tramite la diffusione del materiale informativo, verrà dato supporto a coloro che vorrebbero contribuire affinché gli stupefacenti siano estirpatati e indirizzarci ad una cultura di libertà dalla droga.