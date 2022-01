Presentazione progetto: ST.OP. (STudenti Operativi) – Scuola e famiglia insieme per ripartire

Webinar venerdì 11 febbraio 2022 – ore 17.00/19.00 (piattaforma Zoom – il link sarà inviato agli/lle iscritti/e)

Venerdì 11 febbraio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, la Cooperativa Sociale EduPè presenta il progetto ST.OP. (STudenti Operativi) – Scuola e famiglia insieme per ripartire, realizzato in partenariato con l’Università di Sassari – Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociale, le Scuole IC Li Punti di Sassari e IC Castelsardo, i Servizi Sociali del Comune di Sassari, del Comune di Castelsardo, del Comune di Sedini e del Comune di Laerru, il CGM – Centro di Giustizia minorile della Sardegna e il Comitato UNICEF di Sassari.

Il progetto, finanziato dal bando ALTRI PRO.DI.GI. della Regione Autonoma della Sardegna (POR FSE 2014-2020 – ASSE 2 AZIONE 9.1.2), intende fornire un sostegno concreto agli studenti e alle studentesse appartenenti a nuclei familiari svantaggiati o a rischio di esclusione sociale.

Attraverso il progetto saranno realizzate azioni dedicate a studenti/sse, alle loro famiglie e ai docenti, con l’obbiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, che rappresenta uno dei principali fattori di esclusione sociale in quanto priva i/le giovani cittadini/e di uno strumento fondamentale per l’inserimento lavorativo e per l’esercizio della cosiddetta cittadinanza attiva.

advertisement

La Sardegna purtroppo è al primo posto in Italia per dispersione scolastica: arriva al 37,4%, quasi dieci punti in più rispetto alla già alta media nazionale (18%). Partendo dal dato regionale, a livello provinciale troviamo Sassari al 22,5%, Oristano 8,7%, Nuoro 22,6%, Cagliari 19,1%, Sud Sardegna 25,7%. Solo la provincia di Oristano registra un dato inferiore alla media nazionale.

Il dato emerge dagli indicatori utilizzati in ambito europeo Early School leavers (ESL), che fanno riferimento alla quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d’eta in possesso della sola licenza media e che sono fuori dal sistema nazionale di istruzione e da quello regionale d’istruzione e formazione professionale.

Nell’isola quasi 1 ragazzo su 4 (23,5%) non arriva al diploma superiore ne termina un corso di formazione professionale. Il fallimento scolastico (bocciature) e pari al 10,48% rispetto alla media nazionale (7%). Dato preoccupante e la percentuale di bocciature delle studentesse, pari al 10%, doppio rispetto al dato nazionale (5%). La Sicilia registra il 6%. Quasi il 27% dei quindicenni non raggiunge la soglia minima di competenze in lettura.

A seguire il programma:

L’evento, moderato da Maria Lucia Piga, presidente del Corso di laurea in Servizio Sociale (UNISS), si aprirà con i saluti istituzionali, seguiranno successivamente gli interventi di Maria Grazia Sias, presidente della Cooperativa Sociale EduPè, Maria Grazia Sanna, presidente Comitato UNICEF Sassari, Maria Pia Teresa Useri, Dirigente IC Li Punti Sassari e Paolo Carta, dirigente IC Castelsardo.

La presentazione del progetto “ST.OP. (STudenti Operativi) – Scuola e famiglia insieme per ripartire” sarà gestita da Valentina Sias, Cooperativa EduPè, a seguire sarà dedicato uno spazio al tema “Dispersione scolastica e povertà educative: quali possibili indicatori di valutazione? Che vedrà gli interventi di Luisa Pandolfi, Filippo Dettori e Giusy Manca, docenti dell’Università di Sassari, del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e Battistina Oliva, Assistente Sociale del Comune di Sassari.

Per partecipare al webinar di presentazione del progetto è necessario iscriversi compilando il MODULO >> https://forms.gle/xxZSuxGhiviXQcsP6 entro le ore 13.00 del 9 febbraio 2022. Il link per accedere alla piattaforma ZOOM sarà inviato agli/lle iscritti/e il 10 febbraio 2022.