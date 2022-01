Premio giornalistico “Finanza per il sociale” – ABI, FEDUF, FIABA Onlus

Tempo fino al 4 marzo 2022 per partecipare Tempo fino al 4 marzo per partecipare al Premio giornalistico “Finanza per il sociale” promosso da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) e FIABA Onlus. Rivolto a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle Scuole di Giornalismo o Master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, autori di articoli in lingua italiana o di servizi radiotelevisivi sul tema in concorso, di età inferiore ai 35 anni (compresi). advertisement Modalità di partecipazione La partecipazione al premio è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo articolo o servizio audio o video, pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2022. L’elaborato in concorso dovrà essere spedito entro il 4 marzo 2022, per mail a ufficiostampa@fiaba.org indicando nell’ oggetto “Premio Finanza per il Sociale VI Edizione”. Il Premio e le menzioni speciali Al 1° classificato verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Tema del Premio “Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell’educazione finanziaria e al risparmio e il benessere globale” questo il tema proposto. L’elaborato dovrà, quindi, evidenziare in che modo l’educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà operanti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.