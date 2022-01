Polizia di Stato di Cagliari. Il Primo Dirigente dr. Giacinto Mattera nuovo Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione della Questura di Cagliari

Da oggi, 17 gennaio, il Primo Dirigente dr. Giacinto Mattera è il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione. Sostituisce nell’incarico il Primo Dirigente dr. Vittorugo Caggiano che è stato collocato in quiescenza lo scorso mese di novembre. Il Dr Mattera è in servizio dal 1992, dopo aver frequentato il corso di formazione quadriennale per Funzionari di Polizia alla Scuola Superiore di Polizia a Roma. Il primo incarico è stato ricoperto presso la Questura di Milano e dal 1995 è stato trasferito al XIII Reparto Mobile “Sardegna”. Dal settembre del 2000 ha ricoperto il ruolo di Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Cagliari. Nel 2001 ha partecipato alla missione Interforze Internazionale in Albania. Al suo rientro a Cagliari è stato nominato Dirigente dell’Ufficio per l’immigrazione e gli Stranieri e successivamente ha diretto il Commissariato di PS di Quartu Sant’Elena. Nel 2014 è stato promosso Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Sassari e dal 2017 è stato nominato Dirigente della Sezione di Nuoro della medesima specialità. Nel 2020 è stato traferito presso il Compartimento Polizia Stradale “Liguria” dove ha diretto la Sezione Polizia Stradale di Genova.

Cagliari 17 gennaio 2022

