PLaycar porta il suo Carsharing solo con auto elettriche a Livorno,il servizio per il Comune prende il via domani

PLaycar: un’altra iniziativa nazionale per Playcar. Sarà operativo da domani, sabato 22 gennaio, il nuovo servizio di car-sharing con auto totalmente elettriche fornito dal Comune di Livorno tramite la società di Cagliari nell’ambito del Progetto Modì (Mobilità Dolce e Integrata nell’Area vasta livornese), cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e con l’Amministrazione Provinciale ente coordinatore.

Ottimo risultato per la società sarda. “L’avvio di un altro Car sharing Playcar sul territorio nazionale – sottolinea Valerio Spada – è un passo importante per la nostra azienda. Anche perché si mettono a disposizione degli utenti solo veicoli elettrici.

Siamo sicuri che i cittadini livornesi accoglieranno questo nuovo servizio con entusiasmo: siamo il primo car sharing totalmente privato avviato in Italia nato a Cagliari e abbiamo maturato una esperienza decennale, faremo del nostro meglio per continuare a soddisfare i cittadini che usufruiscono dei nuovi servizi di mobilità”.

Il servizio

L’iniziativa è stata presentata oggi con un’auto del servizio di car-sharing elettrico posizionata a scopo dimostrativo sullo spazio antistante il Duomo di Livorno. Erano presenti Giovanna Cepparello assessora comunale alla mobilità e all’ambiente, Irene Nicotra dirigente del servizio mobilità e TPL della Provincia di Livorno, Valerio Spada responsabile sviluppo e finanze di Playcar, insieme ai tecnici comunali che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

Il servizio parte con sei auto elettriche, già collocate nelle postazioni. Il personale della Playcar provvede alla ricarica e alla sanificazione delle vetture prima della consegna. Per quanto riguarda la tariffazione del servizio, essa comprende due voci: è previsto un costo temporale di 2,5 euro per ogni ora di utilizzo, più un costo chilometrico che dipende dalla distanza percorsa.

È possibile comunque sottoscrivere varie forme di abbonamento, in base alle proprie esigenze. Il servizio è di tipo “Round Trip”, cioè si prende e si riconsegna il veicolo nello stesso parcheggio. La comodità sta nel fatto di poter disporre di un veicolo, anche solo per un’ora, pagando solo per il suo reale utilizzo e senza dovere provvedere a tutti gli oneri e le adempienze legate al possesso di un’automobile.

“Questo servizio di car-sharing elettrico, ben strutturato, ha tutte le carte in regola per incontrare il favore della cittadinanza – dichiara l’assessora Cepparello. Rientra nella nostra strategia tesa a promuovere la mobilità sostenibile senza far ricorso al mezzo privato. Adesso dobbiamo impegnarci per farlo conoscere sempre di più ai livornesi, affinché il servizio possa crescere e migliorare”.

“Con il progetto Modì – dichiara la dott.ssa Nicotra – la Provincia ha già realizzato con successo diverse attività. Grazie ai finanziamenti del progetto si possono sviluppare specifiche azioni, come in questo caso, destinando una parte del budget disponibile ad agevolazioni tariffarie sull’utilizzo del servizio di car sharing.

L’Amministrazione provinciale, per esempio, ha avviato un’azione rivolta ai propri dipendenti nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro, come previsto dal PSCL aziendale (Piano Spostamenti Casa Lavoro)”.