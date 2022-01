Piazzale del Verano, il nuovo singolo della cantautrice Elex

Il nuovo singolo della cantautrice romana prodotto da Winniedeputa per Pezzi Dischi fuori oggi come anticipazione dell’EP di debutto

Dopo i primi due brani, Anestetici e Anime Perdute, esce oggi il terzo singolo della giovane cantautrice Elex, chiamato Piazzale del Verano, che porta il nome di una famosa piazza della Capitale molto cara all’artista.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il nuovo pezzo distribuito Island/Universal e prodotto da Winniedeputa, presenta una nuova sfaccettatura di Elex, che con il testo evidenzia le sue debolezze sentimentali immerse in un immaginario più concreto e reale rispetto al pezzo precedente fatto di immagini e allusioni più astratte.

“Piazzale del Verano” sta a Roma ed è un posto che fa parte di me ormai. Ci sarò passata almeno un milione di volte tornando a casa da San Lorenzo. In particolare rappresenta il ricordo del mio primo amore, di cui parlo all’inizio del pezzo. Tutto il brano vuole esprimere la duplice natura di come io mi rapporto alle relazioni, perché da una parte sento il bisogno di avere qualcuno, ma dall’altra sento dentro di me una spinta verso una libertà assoluta e senza vincoli. Ho iniziato a scrivere questo brano un paio d’anni fa e l’ho impastato e rimaneggiato moltissimo fino a questo ottobre, quando è stato di nuovo smembrato insieme a Winniedeputa e ATARDE e finito in un solo pomeriggio.

Con rimandi alla piazza di San Lorenzo, ai gatti, al motorino e la scena notturna romana, Elex porta l’ascoltatore nel suo mondo, fatto di un continuo confronto tra il desiderio di una relazione e la volontà di essere liberi.

Il brano è stato scritto per la prima volta due anni fa, ma ha trovato la giusta veste solo quest’anno, grazie all’aiuto di ATARDE nel testo e di Winniedeputa nella produzione; il mix e il master sono ancora una volta di Jacopo Antonini.

BIO Eleonora, in arte Elex, classe 2003, scopre la musica fin da bambina grazie a suo padre crescendo accompagnata da una grande varietà di artisti dello scorso secolo, come i Bee Gees, Bob Marley, gli Scorpions, i Queen e gli Abba. Solo al liceo scopre la musica contemporanea italiana, che diventa fonte d’ispirazione per le sue canzoni.

Anima razionale e creativa insieme, romantica e cinica, vive i suoi anni intensamente, con una profonda partecipazione emotiva, spesso associata ai ragazzi della sua età. Il suo grande desiderio di conoscere, scoprire e sperimentare è una pulsione che si tramuta ben presto anche in uno sconfinato amore per l’arte e per la musica, che diventano insieme una vera e propria via di fuga, un mezzo d’espressione, un balsamo da spalmare sul cuore.

