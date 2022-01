Per i Ministri Volontari di Scientology la parola d’ordine è: Prevenzione!

La conclusione di un anno pone sempre di fronte al bilancio di come sia andato e, nel caso in cui si tratti di aiuto volontari, è bene guardare a quante siano state le iniziative fatte, con quale intento e quale impatto possano aver dato. Certo, trattandosi di iniziative di prevenzione non necessariamente il cambiamento si nota subito ed è tangibile perché la prevenzione ha come principale obbiettivo quello di informare su uno specifico soggetto lavorando in direzione da determinare un cambiamento culturale. Avviene così specialmente se i soggetti in questione hanno a che fare con droga, Diritti Umani, moralità e informazione su virus e batteri.

A supporto delle fondazioni “La Via della Felicità”, “Uniti per i Diritti Umani” e “Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga”, i volontari sardi della Chiesa di Scientology sono stati impegnati ogni singola settimana del 2021 effettuando iniziative dal nord al sud e concentrando nelle principali cittadine isolane le iniziative. Questo ha comportato la distribuzione di centinaia di libretti informativi su che cosa sia la droga, ogni singola droga, e quali siano gli effetti e danni che questa causa; il materiale sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stato distribuito favorendo la comprensione dei 30 articoli che le Nazioni Unite sancirono nel tentativo di dare all’umanità un codice di regole semplici ma altrettanto efficaci; nel tentativo di stuzzicare un risveglio dei valori morali, i volontari hanno distribuito il libro La Via della Felicità ed effettuato giornate ecologiche a Olbia e La Maddalena.

Infine ci sono state le tante iniziative dei Ministri Volontari di Scientology, corpo di volontariato fortemente voluto da L. Ron Hubbard affinché si potesse dare un aiuto pratico in base a specifiche necessità, ma che allo stesso tempo portasse con se quella volontà di infondere supporto anche sul piano spirituale laddove si sono presentati disastri.

Per questo i Ministri Volontari di Scientology si sono ampiamente adoperati per le zone colpite dal fuoco nel Montiferru proprio nel cuore dell’estate. Gli interventi a Cuglieri, Santu Lussurgiu e Sagama li hanno visti impegnati nonostante le lunghe distanze che è stato necessario percorrere. E quale “disastro naturale” più grande se non la pandemia? Guidati da quanto disse il fondatore della religione “un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”, i Ministri Volontari hanno distribuito quasi 25000 copie gratuite di libretti informativi su che cosa siano virus e batteri e come si diffondano. La convinzione che guida questi volontari è che la conoscenza possa determinare una maggior presa di coscienza e che tramite questi elementi possano essere decisioni migliori e più razionali.

In molte occasioni nelle quali ci sono state le iniziative è stato possibile vedere cambiamenti immediati, per altre circostanze può volerci più tempo in quanto ci sono delle idee che sono così radicate da richiedere ancora più impegno (come nel caso del consumo di droga), tuttavia le attività sono state fatte con persistenza; la stessa persistenza anche nel 2022 li vedrà impegnati in nuove iniziative, sempre volte a tendere una mano ogni volta che si può aiutare qualcuno.