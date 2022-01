Oristano: “What really happens?!, il doppio show evento al Teatro Garau

Doppio show in un unico evento al Teatro Antonio Garau di Oristano: venerdì 7 gennaio, alle 18,30, Moimentu Dance Company di Ludovica Pinna porta in scena lo spettacolo “What really happens?!”.

La serata, organizzata con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura e allo Sport e alle politiche giovanili e la collaborazione della Pro Loco, si articola in due parti e gode delle coreografie di Ludovica Pinna e delle musiche di Luca Scalice.

La prima parte offrirà uno spettacolo di danza contemporanea.

Un viaggio che attraversa l’esperienza della rinascita e esplora il perché sia necessaria. Il buio, il punto di non ritorno, un circolo vizioso apparentemente senza uscita dal quale si rinasce. Quando avviene la rinascita per una persona, in natura o in musica? Ne siamo consapevoli? Il lavoro coreografico presentato è il frutto di una profonda ricerca fisica, psicologica e filosofica attraverso tutte le sfumature della rinascita.

Nella seconda parte spazio a un concerto rock ‘n roll, per rivivere i mitici anni 50 e 60 attraverso i sounds vintage, citando numerosi artisti che hanno scritto la storia di questo genere: da Chuck Berry ai Beatles, da Elvis Presley a Little Richard, solo per citarne alcuni.