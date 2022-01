Oristano: via ai lavori di viabilità sulle strade di via Figoli

Lunedì 17 gennaio prendono il via i lavori per il completamento del rifacimento dei marciapiedi, degli attraversamenti e dell’eliminazione delle barriere architettoniche in via Figoli, Oristano.

“Si interverrà sul lato sinistro, dal mercato civico sino al vico Mazzini, completando l’intervento realizzato la scorsa estate – evidenziano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore pubblici Francesco Pinna –. Gli interventi sono inclusi nel progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico con 130 mila euro per le aree della città che presentano condizioni di particolari criticità”.

“In questi mesi siamo intervenuti in numerose aree – precisa l’Assessore Pinna -. Il completamento di via Figoli, segue altri interventi realizzati o tuttora in corso, e ha come finalità l’eliminazione delle barriere architettoniche, dalla viabilità ed in particolare dai marciapiedi, che non consentono o rendono difficoltosa la circolazione pedonale negli abitati della città e delle frazioni”.

Per l’intera durata dei lavori, nei tratti oggetto dell’intervento a cura dell’impresa Caredda, sarà disposto il divieto di sosta sul lato sinistro della via Figoli.