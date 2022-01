Oristano – Si cela dietro un foglio anonimo per lanciare minacce al proprietario di un cane

Cosa si può dire di un individuo che per lanciare minacce, al proprietario di un cane, si nasconde dietro un foglio anonimo lasciato sul cristallo di una macchina? Credo che non ci siano parole sufficienti per condannare un gesto del genere.

Infatti sono arrivati tantissimi messaggi di stima al proprietario del cane e allo stesso tempo di dura condanna contro questo atteggiamento di un vigliacco.

La massima che dice che la madre degli imbecilli è sempre in cinta, in questo caso, è veramente appropriato, tanto più che quel cane è la mascotte di tutto il quartiere, che si fa coccolare da tutti ed è proprio per questa ragione che il proprietario non si riesce a dare una risposta plausibile a questa minaccia,

Probabilmente l’individuo è stato anche inquadrato dalle telecamere della Questura, che si trovano proprio a ridosso del giardino della casa dove sta il cane e in questo caso, il proprietario auspica che dopo questa segnalazione, vengano effettuate delle indagini per individuare questo losco e meschino personaggio.

Ma non sarebbe male che anche le associazioni per la protezione degli animali, si interessino di questo triste episodio, prima che questo criminale attui i propositi che ha voluto far intendere nel messaggio.

Sicuramente con le numerose telecamere che ci sono in quella zona, qualcosa di utile sarà rimasto per poter individuare questo triste individuo, ed è quello che si auspicano i tanti fan del cane, un bellissimo Siberian Husky che gode a farsi coccolare da tutti i bambini del quartiere di Via Ponente.