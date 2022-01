Oristano – Legge 162 – Proroga al 30 aprile dei piani personalizzati

La Giunta Regionale ha disposto che i Piani personalizzati Legge 162/98, in essere al 31/12/2021, vadano in continuità sino al 30/04/2022, secondo gli importi mensili stabiliti per il 2021.

La Giunta Regionale ha, inoltre, disposto che:

– i piani in essere al 31.12.2021 saranno rivalutati sulla base dell’attestazione ISEE 2022 e, ove richiesto dai singoli beneficiari, della scheda di valutazione sanitaria e scheda sociale. Gli importi dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01.05.2022;

– i piani personalizzati di nuova attivazione saranno avviati dal 01.05.2022 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione Giunta regionale n. 9/15 del 12.02.2013 a favore dei cittadini con certificazione della disabilità grave di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 certificata entro il 31 marzo 2022;

– gli enti locali possano, nei limiti delle risorse disponibili nell’anno in corso, attivare piani personalizzati successivamente al 01/05/2022 a favore delle persone che ottengono il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 certificata dopo il 31/03/2022 ed entro il 30/10/2022, seguendo l’ordine cronologico delle domande presentate. I nuovi piani dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30/11/2022.

In adesione agli indirizzi regionali, la gestione del finanziamento annuale dovrà seguire il principio generale di articolazione in mensilità e si conferma il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione dei piani non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati nell’articolo 433 del Codice Civile. Non potranno essere accolte le certificazioni Isee riportanti omissioni/irregolarità.

La modulistica è disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), il Servizio Informacittà, le circoscrizioni ed è scaricabile dal sito internet www.comune.oristano.it.

Le domande devono essere presentate entro il 4 Marzo 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano, con consegna a mano o tramite trasmissione delle stesse ai seguenti indirizzi di posta elettronica protocollo@comune.oristano.it – istituzionale@pec.comune.oristano.it

Per informazioni e chiarimenti i cittadini interessati potranno contattare: