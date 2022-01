Oristano, assegnati i primi fondi PNRR

Arrivano i primi fondi del PNRR in Sardegna e in particolar modo Provincia di Oristano

vengono ammessi 7 interventi per un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro

per dare avvio al Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

Esprime una grande soddisfazione il Consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera

per la grande capacità progettuale messa in campo dai comuni e per l’attenzione riservata

all’oristanese e in particolar modo al terralbese.

Questi finanziamenti sono finalizzati a favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso il finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione, compresa la demolizione e la ricostruzione, con l’obiettivo di migliorarne

l’efficienza energetica e la sicurezza sismica, ma anche la condizione sociale nei tessuti

residenziali pubblici.

I destinatari di questi finanziamenti sono i comuni e l’Azienda regionale per l’edilizia

abitativa e gli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) aventi le stesse finalità degli

ex IACP, proprietari di patrimonio edilizio residenziale pubblico.

Anche i Comuni del Terralbese dichiara il Consigliere Emanuele Cera, si sono aggiudicati

i finanziamenti della Regione Sardegna del programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, difatti sono arrivate “importanti risorse per il nostro territorio e non solo”.

Tra i progetti finanziati ci sono quelli del Comune di San Nicolò d’Arcidano per i lavori

di riqualificazione e manutenzione alloggi di edilizia residenziale pubblica di Viale Rinascita, con 617.500,00 euro; quello di Terralba per la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico di Via Tharros, con risorse pari a 1.440.000,00 euro e quello di Arborea, pari a 96.000,00 euro per i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico

dell’alloggio E.R.P. in Corso Italia.

Fondi – pari a 915.251,38 euro – anche per Oristano, per la riqualificazione dell’edificio

E.R.P di via Alghero.

Il Comune di Sini si è aggiudicato 1.850.000,00 euro per il progetto legato a Is Domus

Nobas nelle vie Pozzo e San Giorgio e il Comune di Ruinas 270.000,00 euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

delle vie San Giorgio, A. Gallistru e G. Casula.

Cabras, ha ottenuto un finanziamento di 1.979.000,00 euro per il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione delle case

E.R.P. di Via Mascagni a Cabras.