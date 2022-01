Omicidio a Oliena. Indagini del Carabinieri

Omicidio a Oliena. Questa mattina, in Oliena, in via Massaua, i Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro sono intervenuti per il ritrovamento del corpo senza vita di Corrias Tonino, 59enne, allevatore, ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno del proprio veicolo, a breve distanza dall’abitazione di residenza da cui era uscito poco prima.

Sul posto sono giunti anche il Procuratore della Repubblica di Nuoro, Dott.ssa Patrizia Castaldini, ed il Sostituto Procuratore, Dott. Ireno Satta, che coordinerà le indagini sul grave fatto di sangue. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.