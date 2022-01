OLBIA | Al via una scuola triennale gratuita per acconciatori

All’aeroporto di Olbia un corso triennale gratuito per diventare parrucchieri.

Formatica Scarl e Sps Formazione mettono sul piatto 36 mesi di pratica e studio, al termine dei quali si ottiene una qualifica professionale. Una valida alternativa alla scuola superiore tradizionale.

OLBIA, giovedì 6 gennaio 2022 – Anche per il 2022 la Regione Autonoma della Sardegna ha scelto l’aeroporto della Costa Smeralda di Olbia come sede per la formazione triennale IeFP (acronimo di istruzione e formazione professionale), ovvero corsi destinati ai ragazzi dai 14 ai 17 anni (non compiuti al 14 settembre 2022) dal taglio professionale e alternativi alla scuola superiore tradizionale. Pur iniziando il triennio a settembre, per le famiglie interessate non c’è tempo da perdere già adesso: le iscrizioni infatti sono previste dal fino al 28 gennaio 2022 sul portale “Scuola in Chiaro” del Miur.

Attestato professionale da acconciatori

Nello specifico, l’agenzia Formatica a Olbia propone in collaborazione con Sps Formazione un corso che porterà gli studenti a ottenere una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro come hairstylist. Il corso IeFP per “Operatore del Benessere – Acconciatore” di Olbia durerà tre anni: 2970 ore totali, per cui 990 per ogni anno, articolato in un biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con rilascio della certificazione delle competenze e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l’attestato di Qualifica Professionale di “Operatore del Benessere – Erogazione di trattamenti di acconciatura”, molto utile per affacciarsi nel mondo del lavoro. Le lezioni si terranno al primo piano dell’aeroporto della Costa Smeralda di Olbia, nella sede di Sps. Il progetto prevede 1500 ore di Sperimentazione Duale (400 ore di Impresa simulata durante il primo anno e 1100 di Alternanza Formazione Lavoro in Azienda), oltre ad ore di formazione teorica e in laboratorio.

Un corso pratico

Il corso adotterà metodologie didattiche diverse da quelle scolastiche tradizionali sfruttando in particolar modo il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute. Anche gli strumenti usati saranno prettamente multimediali; sarà fornito infatti gratuitamente ad ogni allievo un tablet grazie al quale potrà sperimentare l’apprendimento attraverso la gamification.

Non mancheranno inoltre attività extra dal grande valore sociale, come sensibilizzazione e prevenzione del bullismo, lezioni sul contrasto dell’uso e abuso di alcolici e droghe, educazione all’immagine, al linguaggio audiovisivo e alla comunicazione multimediale, con visite didattiche e partecipazione a eventi di settore. Oltre ai docenti saranno presenti dei tutor che seguiranno tutte le necessità dei corsisti, interfacciandosi con i genitori. Nell’ambito del corso viene utilizzato il sistema “Avatar“, un progetto sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in linea con il programma europeo Guadagnare Salute, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini.

Info

Ci si può iscrivere collegandosi al portale “Scuola in Chiaro” del Miur, al link https://bit.ly/3o01NoD: all’interno del portale deve essere inserito il codice meccanografico SSCF00800A.

Per informazioni è possibile contattare Formatica all’indirizzo formazionesardegna@formatica.it, oppure ai numeri telefonici 050 580187 (interno 205) e 370 3690539 (referente Laura Loffredo). Per quanto riguarda Sps Formazione, invece, ci sono a disposizione i contatti: formazione@spssrl.net e 0789 645744. Altre proposte reperibili in Sardegna, sempre per i corsi IeFP per acconciatori, sono a Nuoro e a Oristano: ma non finisce qui, perché a Cagliari sono in partenza le iscrizioni per un altro IeFP, sempre organizzato da Formatica, per diventare estetisti. Tutte le lezioni partiranno a settembre 2022. Info sul sito www.istruzionetriennale.it.