Oipa e il calendario 2022 per le Giornate internazionali degli animali

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) dedica quest’anno il suo calendario e le sue agendine alle Giornate internazionali in cui si celebrano le diverse specie animali.

Le Giornate internazionali dedicate agli animali non sono una semplice celebrazione, ma un allarme, un focus su cui occorre meditare e agire di conseguenza affinché non si trasformino in “Giornate della memoria”.

E così l’Oipa ha deciso di dedicare l’anno 2022 a queste Giornate, affinché si abbia sempre presente la bellezza del pianeta, la sua fragilità e l’importanza del prendersene cura. Questo è possibile farlo anche sostenendo l’Oipa, che da 40 anni si dedica tutti i giorni a tanti animali in difficoltà.

È possibile aiutare l’organizzazione ordinando questo calendario o un’agendina. Tramite Oipa si può contribuire a sostenere gli esseri indifesi con cui convivere in pace e serenità ogni giorno del prossimo anno e di tutti gli anni a venire.

Guarda il video di presentazione su YouTube