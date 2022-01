Nuovo videoclip di Maurizio Vercon

Nuovo video clip di Maurizio Vercon a tre anni dalla pubblicazione dell’album “Slice of Heaven”, realizzato da VideoRadio.

Nei suoi tre precedenti album, sempre con VIDEORADIO, Maurizio Vercon ha avuto ospiti del calibro di Maurizio Solieri, Andrea Innesto “Cucchia”, Franck Gambale, Charlie Morgan, Ricky Portera, Luca Colombo e altri. E ancora, ha partecipato a due compilation internazionali pubblicate con VIDEORADIO E RAI TRADE “Fusion Jazz Rock&Groove” volume 1 e volume 2.

“Abbiamo bisogno di un eroe per liberare ognuno dai suoi mali. Sul lavoro, sulle relazioni umane, nelle relazioni sociali bisogna ritrovare la c a p a c i t à d i a m a r e , a n z i c h é combattere”

Maurizio Vercon