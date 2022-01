Nuoro: provvedimenti dei carabinieri di gennaio 2022

Il Comando Provinciale dei carabinieri di Nuoro ha eseguito vari controlli a gennaio 2022, ecco il riassunto:

VILLAGRANDE STRISAILI: COLTELLI IN AUTO, DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili, nel corso dei continui servizi sul territorio, hanno proceduto al controllo accurato e successivamente alla perquisizione di una coppia oristanese che insospettiva i militari. I due sono stati trovati in possesso di due coltelli di una lunghezza complessiva di 26 cm e 21 cm. Entrambi erano accuratamente nascosti all’interno del vano porta oggetti. Il materiale è stato sequestrato ed i soggetti deferiti in stato di libertà.

ARZANA: COINVOLTO IN SINISTRO STRADALE ERA POSITIVO ALLA COCAINA ED ALL’ALCOOL

I Carabinieri della Squadriglia di Arzana, nel corso dei vari e costanti servizi perlustrativi, sono intervenuti in un sinistro stradale dove è rimasta ferita una giovane donna. I militari si sono accorti sin da subito che il conducente con cui la giovane donna aveva avuto lo scontro presentava segni di poca lucidità, pertanto hanno sottoposto l’uomo agli accertamenti sanitari specifici a cui risultava positivo alla cocaina e con un tasso alcoolemico di 2,85 grammi/l nelle urine e 2 nel sangue. A quel punto gli è stato ritirato il documento di guida.

ARITZO: RITIRO CAUTELATIVO DI ARMI E MUNIZIONI

I Carabinieri della Stazione di Belvì (NU), nel territorio della giurisdizione, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo delle armi legalmente detenute disposti dalla Compagnia di Tonara, hanno effettuato un ritiro cautelativo nei confronti di un pensionato, poiché lo stesso risultava privo dell’idoneità sanitaria alla detenzione delle stesse. I militari della Stazione di Belvì hanno ritirato all’uomo un’arma con relative munizioni.

ATTIVITA’ COMPAGNIA SINISCOLA TRA IL 10 ED IL 20 GENNAIO

I militari della Tenenza di San Teodoro hanno denunciato in stato di libertà un uomo per ricettazione. I militari della Stazione di Dorgali hanno effettuato due denunce per truffe online e per il medesimo reato una terza denuncia è stata redatta dai militari della Stazione di Torpè. Due le denunce per guida in stato di ebrezza nel medesimo periodo, una dai militari di Dorgali e una dal Radiomobile della Compagnia di Siniscola. Una sanzione amministrativa è stata invece elevata dai Carabinieri di Orosei per violazione della normativa sulla gestione dei veicoli a motore fuori uso ed una seconda dai militari di Irgoli per violazione della normativa sulla segnaletica e registrazione dei capi suini.