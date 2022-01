Newsletter n°1 del 2022 GAL Barigadu Guilcer

La newsletter di Gennaio del GAL BG è dedicata ai bandi di finanziamento promossi dal Gal nell’ambito dello sviluppo e innovazione delle filiere produttive del territorio e all’avviso di selezione per la posizione di Animatore polivalente.

Buona lettura. L’Associazione GAL BARIGADU GUILCER ha emanato il bando pubblico per il reclutamento, mediante una selezione per titoli e colloquio di un “Animatore polivalente” quale figura funzionale alla gestione e attuazione del proprio PdA, al fine di garantire la corretta gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle risorse attribuite al GAL in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La domanda e gli allegati, firmati digitalmente, dovranno essere inviati, in formato pdf, unicamente mediante PEC al seguente indirizzo: galbarigaduguilcer@pec.it entro le ore 12.00 del 14 febbraio 2022. Sono disponibili sul sito del GAL BG il bando e gli allegati relativi alla Misura 19.2.6.4.2.2.3 “Sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle produzioni connesse alla lavorazione e commercializzazione della lana e derivati”. È possibile presentare manifestazione d’interesse dal 24/12/2021 alle ore 23:59 del 31/01/2021.

L’intervento pone come finalità generale il sostegno degli investimenti per lo sviluppo delle produzioni connesse alla lavorazione e commercializzazione del prodotto laniero e suoi derivati. Il bando promuove il rafforzamento dei piccoli operatori della filiera della lana presenti sul territorio del Barigadu Guilcer incoraggiando gli investimenti delle micro e piccole imprese operanti nell’ambito delle attività di lavorazione della lana e dei suoi sottoprodotti (cere di lana, lanolina, oli ecc.) e/o relativa commercializzazione per sostenere lo sviluppo dei diversi ambiti produttivi, da quello tessile, al campo della farmaceutica, cosmesi, edilizia, della produzione di ammendanti per l’agricoltura ecc..

Nell’ambito della filiera della lana si vuole quindi incentivare in particolar modo: l’impiego delle lane autoctone e derivati, la realizzazione di laboratori per la lavorazione di lana e derivati, lo sviluppo dell’artigianato e delle attività artigianali della filiera laniera, lo sviluppo d’investimenti innovativi per la logistica, interventi di differenziazione del prodotto, sviluppo di nuovi prodotti e processi innovativi, sviluppo di nuove forme di commercializzazione che accrescano la competitività sui mercati. Il livello di entità dell’aiuto è pari ad un contributo in conto capitale pari al 80% della spesa ammessa, per una spesa massima ammissibile pari a € 50.000,00. Sono disponibili sul sito del GAL BG il bando e gli allegati relativi alla Misura 19.2.6.4.2.1.5 Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer – B) produzioni extra-agricole artigianali”. È possibile presentare manifestazione d’interesse dal 24/12/2021 alle ore 23:59 del 31/01/2021. Si rende noto che il Direttore del GAL BARIGADU GUILCER, preso atto che il Consiglio Direttivo del GAL Barigadu Guilcer nella seduta n. 19 del 20 dicembre 2021, ha stabilito di prorogare al 31.01.2022 i termini per la presentazione delle domande di sostegno relative al Bando Pubblico

19.2.4.2.2.1.4 – Dalla produzione alla commercializzazione. Interventi a sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti identitari del Barigadu Guilcer A) produzioni agroalimentari, con determinazione n. 34 del 22 Dicembre 2021 ha prorogato i termini di scadenza del bando alla data del 31 gennaio 2022.

L’intervento sostiene le aziende di trasformazione e commercializzazione. Supportando investimenti materiali o immateriali finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE ed è volta a favorire lo sviluppo di investimenti innovativi per la logistica, interventi di differenziazione del prodotto, sviluppo di nuovi prodotti e processi innovativi, sviluppo di nuove forme di commercializzazione che accrescano la competitività sui mercati, adozione di innovazioni che mirano all’adeguamento dei mezzi e degli strumenti di produzione maggiormente rispondenti e compatibili con le condizioni agronomiche locali, all’abbattimento dei costi di produzione e a un minore impatto ambientale.

Il livello di entità dell’aiuto è pari ad un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa di massimo € 150.000,00.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare la segreteria del GAL:

all’indirizzo mail: galbarigaduguilcer@gmail.com o telefonicamente (nelle giornate di sportello) al numero +39 0785 853628

Previo appuntamento, presso lo sportello informativo del GAL Barigadu Guilcer, nella nostra sede a Ghilarza.

L’Associazione GAL Barigadu Guilcer opera secondo il principio della “porta aperta” che consente l’adesione di nuovi soci previa deliberazione del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea.

Le adesioni possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo galbarigaduguilcer@pec.it; al modulo di adesione, debitamente sottoscritto, va allegata una fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso di validità e copia della documentazione probante l’avvenuto versamento della quota sociale (bonifico bancario) per gli operatori economici e i privati. Per gli operatori costituiti in forma associata o societaria è necessario inoltre allegare la delibera di adesione del proprio organo decisionale.

Per maggiori informazioni sulla compagine sociale e i compiti ad essa attribuiti è possibile consultare lo Statuto del GAL Barigadu Guilcer nella sezione dedicata nel sito internet dell’Associazione.

Per qualsiasi informazione è possibile contattarci all’indirizzo galbarigaduguilcer@gmail.com .

Sportello informativo del GAL BG

obbligatorio prenotare il vostro appuntamento, via mail, all’indirizzo A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di tutelare l’utente e lo stesso personale del GAL BG, vi ricordiamo che èil vostro appuntamento, via mail, all’indirizzo galbarigaduguilcer@gmail.com

I nostri uffici in Via Matteotti, angolo Via Santa Lucia (09074) – Ghilarza (OR) osserveranno i seguenti orari:

Martedì mattina 10:00 – 13:00

Mercoledì mattina 10:00 – 13:00 e pomeriggio 15.00-17.00

Giovedì mattina 10:00 – 13:00

Venerdì mattina 10.00 -13.00